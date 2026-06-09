お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（３３）が８日深夜、テレビ東京の「※女性は見ないでください」に出演。女性たちが熱中する性格診断テスト「ＭＢＴＩ」に対し、「何がおもろいねん！」と本音を爆発させた。同番組は、事前に公式サイトで出演者の欄にはせいや、また「トーク番組」といった最小限のタグが公開されているのみで、放送直前まで詳細が伏せられていた。番組が始まると、スタジオにはせいやのほか、見取り図の盛