出た！ 待ってたー！！【3COINS】大人が秋冬に頼りたい♡「新作ヘアアクセ」

ヘアアレンジが苦手……、朝の身支度を時短で済ませたい、そんなときは大人に似合うバンスクリップやシュシュがあると頼りになります。プチプラで見つけたいなら【3COINS（スリーコインズ）】をチェックしてみて。シックにまとまりがちな秋冬コーデのアクセントになってくれそうなバンスクリップや、ふわふわして季節感のあるシュシュなどを紹介します。

こなれ感を誘う曲線クリップ

【3COINS】「メタルデザインバンス」\330（税込）

無造作に揺れる曲線が、シンプルなアップヘアをこなれて見せてくれそうなバンスクリップ。カラーは、さりげなくリッチな雰囲気を醸し出すゴールドが大人にはおすすめです。今日は着こなしが地味かも……。そんな日のアクセントに使ってみて。

一気に華やぐフラワーモチーフ

【3COINS】「メタルフラワーバンス」\330（税込）

こちらのバンスクリップは、花びらを大きく広げたようなデザイン。ローポニーテールやハーフアップに、グラマラスなボリュームを与えてくれます。ゴールドのアクリル素材に散りばめられたラメが光りに当たってきらめくので、華やかさがほしいときにピッタリです。

フェミニンなふんわり素材

【3COINS】「ボール付きフェイクファーシュシュ」\550（税込）

トレンド素材でもあり、秋冬らしいあたたかみもプラスしてくれるフェイクファー。ラビットファーを思わせるふわふわと柔らかいシュシュは、シックなチャコールグレーでも存在感があります。くるりんぱを入れたハーフアップやゆるく巻いたポニーテールなど、フェミニンな髪型と特に好相性。

抜け感が光るファークリップ

【3COINS】「フェイクファーイビツバンス」\550（税込）

名前の通り、いびつなラインが印象的なフェイクファーのバンスクリップ。中をくり抜いたようなデザインになっているため、その部分からも髪が覗いて重く見えないのがポイント。ダークな髪色にも可愛げと抜け感を加えてくれます。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S