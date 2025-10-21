蔚山vs広島 スタメン発表
[10.21 ACLEリーグステージ第3節](蔚山)
※19:00開始
主審:マジェド・モハンメド・アルシャムラニ
<出場メンバー>
[蔚山HD]
先発
GK 23 ムン・ジョンイン
DF 2 チョ・ヒョンテク
DF 4 ソ・ミョングァン
DF 28 イ・ジェイク
DF 66 ミロシュ・トロヤク
DF 96 チェ・ソクヒュン
MF 14 イ・ジンヒョン
MF 22 キム・ミンヒョク
MF 36 マティアス・ラカバ
FW 16 イ・ヒギュン
FW 18 ホ・ユル
控え
GK 31 リュ・ソンミン
DF 13 カン・サンウ
DF 15 チョン・スンヒョン
DF 19 キム・ヨングォン
DF 26 パク・ミンソ
MF 11 オム・ウォンサン
MF 27 イ・チョンヨン
MF 5 チョン・ウヨン
MF 6 ダリヤン・ボヤニッチ
MF 7 コ・サンボム
FW 9 マルコン
FW 97 エリック・ファリアス
監督
ノ・サンレ
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 13 新井直人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
DF 37 キム・ジュソン
MF 6 川辺駿
FW 17 木下康介
FW 39 中村草太
FW 41 前田直輝
控え
GK 21 田中雄大
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 32 越道草太
MF 45 小林志紋
FW 36 井上愛簾
FW 50 宗田椛生
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
