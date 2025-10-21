この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

歴史解説チャンネル「江戸ざんまい」がYouTubeで「『士農工商』はウソだった？刀を持つ村役人から学ぶ江戸身分のリアル」と題した動画を公開。一般的に知られる江戸時代の身分制度の常識を覆し、その複雑な実態を解き明かした。



動画ではまず、多くの人が学校で習う「士農工商」という身分序列が、近年の歴史研究では江戸時代の身分制度そのものを表すものではないと指摘する。実際の構造はより単純で、人口の約7%を占める武士という「支配者」と、約9割以上を占める百姓や町人といった「被支配者」の2つに大別されるという。そして、両者を明確に区別したのが、武士のみに許された「苗字」を公的に名乗る権利と、二本の刀を差す「帯刀」の特権であった。



しかし、この厳格なルールには例外が存在した。それが、戸籍上は百姓でありながら、武士のように帯刀を許された村役人「名主（なぬし）」や「庄屋（しょうや）」である。江戸幕府は、全国に6万以上あった村々を少数の武士だけで直接支配することが不可能であったため、村内の有力者である名主たちに地方行政の代行を委任するという現実的な統治策をとった。彼らは年貢の徴収や治安維持といった公務を担う存在であり、その権威の象徴として帯刀が認められたのである。



帯刀を許された理由は主に三つある。一つ目は、領主から公的な権限を委任された行政官であるという「身分証」としての役割。二つ目は、戦国時代の地侍の末裔である「郷士」という血筋。そして三つ目が、藩の財政難を救うための献金や功績への報酬であった。特に、金銭によって武士の特権が与えられた事実は、身分制度という建前が、経済力という実体によって揺らいでいた江戸社会のリアルな姿を浮き彫りにしている。動画は、身分は百姓でありながら武士の特権を持ち、ときには貧しい武士よりも豊かな暮らしをしていた名主の存在を通して、江戸時代の社会構造の複雑さとその変遷を深く解説している。