【Wacom MovinkPad Pro 14】 10月24日発売 価格：144,980円

Wacomは、ポータブルクリエイティブパッド「Wacom MovinkPad Pro 14」を10月31日に発売する。価格は144,980円。公式ワコムストア及び、楽天市場店、Yahoo!店などの直営店のほか、一部量販店で販売する。10月24日より予約を受け付ける。

オプション品「Wacom MovinkPad Pro 14 Cover」も同日に発売する。価格は8,800円。

「Wacom MovinkPad Pro 14」は描くことにこだわったオールインワンタイプのデバイス。14型有機ELディスプレイにはWacom Premium Textured Glass（ワコム プレミアム テクスチャード ガラス）を採用。AR（反射防止）、AG（アンチグレア）、AF（指紋防止）のコーティングを施すことで、映り込みや光の反射、指紋の付着を抑え、ストレスのない描画環境を実現する。

高解像度（2,880 ×1,800ピクセル）かつ高色域（DCI-P3およびsRGB（CIE1931）100％）で、鮮やかな色彩と際立つ黒を表現している。さらにダイレクトポインティングにより視差を最小限に抑え、紙に描くような自然な描き心地を可能にしている。

OSにはAndroid 15を採用。Snapdragon 8s Gen 3 SoC（オクタコアCPU）、12GBのRAM、256GBのストレージを搭載している。スムーズな動作で、イラスト制作に加え、3Dモデリングやアニメーションなど複雑なワークフローにも対応する。

microSDカードスロットも備え、ストレージの拡張が可能。厚さ5.9mm、699gの軽量設計により、1日を通してどこでも創作に取り組むことができる。

公式ストアで予約購入するとオプションのカバーが付いてくる

【ワコム | Wacom MovinkPad Pro 14(ワコムムービンクパッドプロ)】

10月24日から10月30日までの予約期間内に公式ワコムストアで「Wacom MovinkPad Pro 14」を予約すると、オプション品の「Wacom MovinkPad Pro 14 Cover」が付いてくる。

発売直前の製品体験会を開催

10月初旬に実施した体験会が好評を博したことをうけて、発売前に再度体験会が開催される。また平日はWacom Baseでも体験することができる。

開催日時：

10月24日 16時～19時（最終入場18時30分）

10月25日 11時～17時（最終入場16時30分）

場所：ワコム東京支社

（東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー31階）

最寄り駅：東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅

※10月25日はセキュリティの都合上、会場にはスタッフがご案内いたします。新宿グランドタワー30階にいるスタッフにお声がけください。

※混雑時はお待ちいただく可能性があります。状況に応じて整理券を配布します。

※会場での販売はありません。