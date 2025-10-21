【今週のお悩み・第180回】陰謀論とされるものを真面目に信じている友人がいます。なにか大きな事件があると、その裏にはこんなことがあるんだと、よくもまあというようなことを真顔で語るのでドン引きすることもあります。そして、ここからが本題なんですが、その友人はギャンブルや投資などの金儲けがうまいんです。陰謀論と馬券などって相性がいいんでしょうか。(PN：マーパンさん・40代・男性・会社員）

今週は秋華賞。情けないことに本命を1番人気のカムニャックにしてしまい外してしまった。ゲートで入れこみ、大敗。馬券がハズレるのは想定内なんだけど、 1番人気を本命にしてハズレるのは1番嫌ですね。ルメールはさすがでした。結果的に桜花賞1番人気、オークス1番人気のワンツーなんだよなぁ。エンブロイダリーは距離どうかと思ったけど立派でしたね。この組み合わせで3連単12万オーバーはかなり美味しいと思います。反省するところは反省して次の菊花賞に生かせれば。

陰謀論とか、都市伝説って人気ありますよね。実際YouTubeなどで見たりしたら面白いですが、僕は基本的に半信半疑スタイルです。過度に信じるわけでもなく、過度に疑うこともしません。むしろあったほうが面白いくらいには思っています。ハローバイバイの関さんがまさかこんな形で一世風靡するとは、昔同じライブで舞台に立っていた頃は思ってもみなかったです。

半信半疑とはいえ、陰謀が全くないとは思っていないです。人は力を手にするとその力を利用します。その力が強大になれば、ある程度のことは出来てしまうでしょう。正直、仮に自分が絶大なる力を持っていたとしたら、ワガママなことを言ったり、理不尽なことをしちゃってたかもしれません。

もしも力を持った人がその力を利用し、暴走してしまったら、力のない人を奴隷のように扱い、虫ケラのように扱います。繰り返されてきた歴史がそれを証明しています。そういうことを表立ってではなく、陰で操るような悪知恵の働く権力者がいたら、そこには陰謀が生まれることもあるでしょう。紙幣に隠されたなんちゃらとか、数字的な都市伝説とかに関しては面白半分で聞いています。とまあ、僕の陰謀論に捉え方はこんな感じです。

先日、除霊マッサージを受けました。ぼくの身体には86体の霊が憑いていると言われました。それを全て取ってもらったのですが、ちょっと身体が軽くなった気がしたのですが、実際これも、信じてはないし、完全に否定もしていません。恐らく、見えないもの、証明できないものの類はそのスタンスです。

実はこの柔軟性が大切だと思っていて、極端に信じていたり、極端に否定したりすると、今回の質問のように衝突する可能性があります。

陰謀論を過度に信じる人は信じない人を否定し、全く信じてない人は信じてる人をバカにしたり、引いてしまったりします。LGBTQとかビーガンとかも同様です。過度の信者、過度の否定派は怒りっぽい印象を受けます。自分の考えに反するものを受け入れないからです。

柔軟な人は怒りません。どちらの意見も聞き入れる器を持っています。聞いて、噛み砕いた上で自分の意見を押し付けることなく発することが出来ます。そして自分はそうでありたいと思っています。



今週のギャンブル格言【バランスと柔軟性。これがあれば大抵は上手く生きていける。】

では、今回の本題である、陰謀論と馬券の相性は良いのか？

正直そこに紐付け出来るものは何一つありませんし、たまたま陰謀論好きな人が、ギャンブルが得意だっただけだと思います。そもそも、データの対象人数が1人というのは少なすぎます。陰謀論好きが100人いて、その全員がギャンブルで勝ってるとなれば、なんか原因があるのかな？とか思いますが。

でもまあせっかくなので、陰謀論好きが金儲けが得意というのを無理矢理紐付けしてみます。

そういう信者は物事に没頭出来る人が多く、投資や競馬も没頭出来て、普通の人以上に研究を重ねる可能性が高くて、それが結果に結びついたのか。あるいは、信者は信者同士で繋がったりしますから、そのコミニティでの意見交換をすることによって、答えが導き出されていくようなこともあるかもしれません。もしかしたら、未来から来た人から教えてもらってるのかも？ 信じるか信じないかは、なんちゃらです！

じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。

構成・撮影／キンマサタカ

