ÃÛ200Ç¯°Ê¾å¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¡ÖCafe AUSGANG¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏµþÅÔ¡¦Åç¸¶¡£JRÃ°ÇÈ¸ý±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¤Û¤É¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤ëÅç¸¶¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¸øµö²Ö³¹¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢³Ê¼°¹â¤¤Í·³Ô¤È¤·¤Æ±É¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Í·½÷¤ò¾·¤¤¤Æ±ã¤¬ºÅ¤µ¤ì¤¿ÍÈ²°¤ä¡¢ÃÖ²°¤Î·úÊª¤¬º£¤â»Ä¤ê¡¢É÷¾ð¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤¬±ý»þ¤Î²í¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÛ200Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡Ö¤­¤ó¤»Î¹´Û¡×¤Î1³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖCafe AUSGANG¡×¡£·úÊª¤Ï¹¾¸ÍËö´ü¤ËÍÈ²°¤È¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¡¢ÂçÀµ»þÂå¤ËÎ¹´Û¤È¤·¤Æ²þ