誰もが食を楽しめるグルテンフリーカフェ「café komorebi」はならまちの南、JR奈良線の京終駅から徒歩9分の場所にあります。ならまちは江戸時代末期から明治にかけての町家が数多く残されているエリア。訪れる人にどこか懐かしさを感じさせる風情のある街並みに「café komorebi」はひっそりとたたずんでいます。店の前には流木を使った小さな看板がひとつだけ。建物はぱっと見ただけではカフェということがわからないほ