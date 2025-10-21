「緊張が高まる」まさかの今季出場ゼロ…マドリーのブラジル代表“神童”がついに激怒！ボトルを蹴り飛ばした行為に指揮官怒り「監督は彼を頼りにしていない」

「緊張が高まる」まさかの今季出場ゼロ…マドリーのブラジル代表“神童”がついに激怒！ボトルを蹴り飛ばした行為に指揮官怒り「監督は彼を頼りにしていない」