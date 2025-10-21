「緊張が高まる」まさかの今季出場ゼロ…マドリーのブラジル代表“神童”がついに激怒！ボトルを蹴り飛ばした行為に指揮官怒り「監督は彼を頼りにしていない」
昨シーズンにデビューを飾ったレアル・マドリーのブラジル代表FWエンドリッキは、２年目の今シーズンは苦しんでいる。
19歳の神童は、怪我で出遅れた影響もあり、なんとここまで１試合も出場していないのだ。
そして、１−０で勝利した週末のヘタフェ戦で、とうとうシャビ・アロンソ監督へ不満が噴出してしまったようだ。『Tribuna.com』が『Cadena SER』の報道を元にこう伝えている。
「エンドリッキは試合終盤にウォーミングアップをしていたが、出場できないと悟り、ベンチに戻った。苛立ちからウォーターボトルを蹴り、それがアロンソ監督の注意を引いたと報じられており、監督はこの反応に不満を抱いていたという」
また、『FOOT AFRICA』も「ヘタフェ戦ではエンドリッキとシャビ・アロンソの間で緊張が高まった」と伝えている。
「注目すべきは、彼が今シーズン１分も出場しておらず、チームが得点や攻撃の起爆剤を必要とする場面でさえ、監督は彼を頼りにしていないようだ」
冬にレンタル移籍するとの報道も出ているエンドリッキ。このままではワールドカップ出場は難しいかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
