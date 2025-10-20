この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuberの山崎NANAさんが、自身のYouTubeチャンネルにて『【吉野家】期間限定の大人気メニュー牛すき鍋膳が美味しすぎた！おかわり無料のご飯を大盛りお肉をおかずに自由に食べ放題した爆食女の満腹モーニング【大食い】』を配信。今回は吉野家の期間限定メニュー「牛すき鍋膳」に挑戦し、その味や魅力をたっぷりと語った。



山崎さんは「今年もたくさんの期間限定メニューが発売されたけど、満を持して人気ナンバーワンのメニュー登場です」と期待感たっぷりに入店し、「お肉たっぷり、豆腐、人参、白菜…具沢山だ。下にうどんもたくさんあります。熱々の味にいただけます」と到着した牛すき鍋膳のボリュームと具材を絶賛。さっそくグツグツ煮立った牛肉をご飯に乗せて食べ、「トロトロのお肉、山崎。熱々だよ。いただきます」と勢いよくレポートした。



「王道のご飯が進む味。いやー、これだよね。1年越しに出会えた。ご飯との相性が良すぎる。塩味と甘味のバランスがいい」と、その変わらぬ味わいに深く頷く様子も。さらに「煮込まれてすき焼きのタレがしみしみの野菜たちも、主役の牛肉に負けない存在感です」と、野菜の旨みや食感にも注目した。ここで登場した生卵にも「牛すき煮卵は、まさに鬼にかなぼう。問答無用で、奈々さんを幸せに導いてくれます。これは優勝」と、その“最強コンビ”ぶりを熱弁。



ご飯のおかわりができる点にも触れ、「ご飯お代わりできる鍋膳がおすすめ。だく、ゆだく、ダクぐらいダク」と、“つゆだく”の分量に幸せを感じる様子も。「熱々で食べれるから、絶対的に鍋膳がおすすめです」と、鍋膳推しの理由を繰り返し強調した。



価格やコスパにも触れ、「これね、900円ぐらい。しかも今、アプリクーポンがあって、50円引きでさらにお得」と具体的な情報も紹介。「新商品のクーポンつけてくれるの、神すぎる」と手放しで称賛した。



締めくくりには、「牛すき鍋、牛すき丼、そしてしめのうどんが食べれる、豪華な牛すき鍋膳。今年も大優勝です。美味しかった。王道の味付けで、ご飯が進む味だった。しめのうどんまであって、大グループ。これで千円以下はマジでコスパいい」と、心からの満足感で締めた山崎さん。「この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします」と視聴者にも呼びかけ、充実感たっぷりで動画を締めくくった。