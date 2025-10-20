この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が指南！空き家対策が生む“バーゲンセール市場”『【最新情報】国の後押しでボロ戸建て投資が再びブームに！今が狙い目の優良物件を勝ち取る秘訣を大公開』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【最新情報】国の後押しでボロ戸建て投資が再びブームに！今が狙い目の優良物件を勝ち取る秘訣を大公開」では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、戸建て投資の最新動向と勝ち筋を具体的に語った。木村氏は「今戸建てはバーゲンセール真っ只中なんですよ」と断言し、空き家問題と税政策のシフトが売り急ぎを生み、価格交渉の余地が広がっている現実に切り込んでいる。



ゲストには、不動産投資の実践者・RYO氏。短期間でボロ戸建てやアパートを連続取得し、利回り25～38％を叩き出したプレイヤーだ。安いが手強そう――そんな初心者の不安に向けて、両者は「戸建ては始めやすく、属性が高い投資家にとっても戦略に組み込む価値が高い」と明言。要は、怖がって静観するより、ルールを知って動いた者が取り切るゲームである。



核心は「利回り20％は自然とは落ちていない。自分で作る」だ。販売図面を見たら、写真や“表面利回り”“掲載価格”に引っ張られてはいけない。経験者が最初に見るのは2点のみ。住所（＝賃貸需要と土地値のアタリを取る）と、概要（＝物件の癖と許容リスク）である。現地では賃料相場と修繕費を積み上げ、目標利回りから総事業費を逆算する。例えば家賃5万円なら年60万円。20％を狙うなら総額上限は300万円。修繕見立てが100万円なら、買値の上限は200万円――このロジックで買付価格を“自分で”決め、売主心理（早期現金化）に合わせて切り込む。価格欄は「参考」ではなく「ノイズ」だと理解しておくべきだ。



目標は10％超を最低ラインに、18～20％を狙うレンジ設計。修繕が膨らんでも17～19％で収まるなら十分に戦える。交渉は確率論だ。5件に1件、10件に1件の手応えでも回し続ければ、いずれ刈り取れる。



上級者向けの牙は資金運用だ。現金500万円を“ただ持つ”のは素人。木村氏らは、小ぶりな戸建てを先に買って家賃を生ませ、その物件を共同担保としてフルローンを引き、次の1棟を取りに行く。現金→物件→担保→追加物件という連鎖で、キャッシュフローの蛇口を増やす発想である。さらに、ロードマップに「売却」を先に組み込むのが肝だ。数年後に資金ショートが予見されるタイミングで、事前に仕込んだ戸建てを売却して軍資金を確保する。こうして“買い進みを止めない”設計にしておけば、理論上は資金ショートを回避しながら拡大できる。



修繕の勘所も明快だ。コストが跳ねやすいのは「雨漏り」「シロアリ」「傾き」の3点。ここは知識と手当の順番で金額が桁違いに変わる。全部を新品にする発想は捨て、水回り（キッチン・トイレ・風呂）に優先投資、残せる和室は活かす。必要十分の線引きを持てるかで利回りは決まる。



運営のリアルも示される。戸建ては入居ニーズが厚く、退去後の再募集で家賃を上げても決まった事例が出ている。小口から始めやすく、価格交渉も効きやすい。家族説明のハードルが下がるのもメリットだ。机上の空論ではなく、実装して回すための“現実的な勝ち筋”が提示されている。



「優良物件を勝ち取る秘訣」に関わる具体の逆算手順、住所と概要で弾くコツ、交渉の当たり所、そして売却を織り込んだ資金計画の描き方は、動画内で一連の流れとして整理されている。実際の数字の当て方や会話の運びを確認しておくと、現場での迷いが消えるはず。今回の動画は、ボロ戸建て投資をこれから始めたい人や戦略を再設計したい上級者にとっても、買付判断と資金繰りの具体的視点が得られるため有用な指針となるはずである。