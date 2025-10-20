リプトン×春日井製菓、レモンティー＆ミルクティーキャンディ発売！

紅茶の名門「リプトン」と春日井製菓がコラボした、待望の新商品が登場！2025年10月20日から全国の一部コンビニで販売される「リプトンレモンティーキャンディ」と「リプトンミルクティーキャンディ」は、ティータイム気分を手軽に楽しめるキャンディ。紅茶エキスパウダーを贅沢に使用し、レモンの爽やかさとミルクのコクを最大限に引き出した味わいが、ひと粒で広がります。

リプトンの紅茶エキスパウダー使用！本格キャンディ



リプトンが監修した「リプトンレモンティーキャンディ」と「リプトンミルクティーキャンディ」は、世界No.1ティーブランドの名にふさわしい本格派。

キャンディにリプトンの紅茶エキスパウダーを使用し、レモンティーやミルクティーならではの深い味わいを忠実に再現。

舌の上で広がる紅茶の華やかな香りが、まるでティーカップを持っているかのような贅沢な気分を味わわせてくれます♪

どこでもティータイム！コンパクトで便利



コンパクトサイズのキャンディは、持ち歩きにも最適。外出先でちょっとしたティータイムを楽しみたいときに、手軽に味わえるのが魅力です。

イエローとブルーのカラフルなパッケージが目を引き、ティーカップやキャンディのイラストで、おいしさを視覚的にも楽しませてくれます。

忙しい日常に、手軽に紅茶気分をプラスしてくれるアイテムです♡

販売日と価格の詳細



このリプトン監修のキャンディは、2025年10月20日（月）から全国の一部コンビニエンスストアで発売されます。価格はオープンで、内容量は19g。

レモンティーとミルクティーの2つの味から選べるので、その日の気分に合わせてティータイムを楽しんでくださいね。ちょっとした贅沢を手軽に楽しめるキャンディ、ぜひチェックしてみて♪

いつでもどこでも紅茶の味わいを



「リプトンレモンティーキャンディ」と「リプトンミルクティーキャンディ」は、手軽に本格的な紅茶の味を楽しめる新しいお菓子。

コンパクトで持ち運びやすいサイズ感だから、いつでもティータイム気分を味わえます。ぜひ全国の一部コンビニでゲットして、おいしいひとときを楽しんでくださいね♡

この機会にぜひ試してみる価値ありです！