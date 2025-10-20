なにわ男子 大橋和也が、10月15日に行われた『anan AWARD 2025』に登壇。「スーパーアイドル部門」を受賞した喜びを語った。

大橋は、ブラックのスーツにリボンタイというフォーマルなスタイルで登場。「スーパーアイドル部門」を受賞したことについて「最初聞いた時はちょっと恥ずかしかった」と照れ笑いを浮かべながら、「この事務所に入ってからずっと言ってるのが『スーパーアイドルになる』だったので、一歩でも近づけたことが嬉しいです」と元気に答えた。なにわ男子のメンバーはマネージャーから受賞を聞いたそうで、「さっき言った通り『スーパーアイドルになる』ってずっと言っていたんで、『その夢が叶って良かったな』と言ってもらいました」と満足げに語る。

来年1月にはグループ単独としては初の東京ドーム公演を控えるなにわ男子。意気込みについて「今でもちょっと緊張してる」としながら、「より多くの皆さんになにわ男子を知ってもらうきっかけにもなるし、来てもらった人に『なにわ男子ってやっぱおもしろいな』とか『楽しいな』って思ってもらえるように頑張りたいと思います」と意気込みを語った。

今後挑戦したいことについて、「グループとして写真集を出してみたいので、ananさんよろしくお願いします（笑）」とアピール。個人としては「ananさんではボディの一部しか見せていないので全身を見せられるように筋肉をつけて頑張りたいと思うので、ソロでもお願いします！ 『大橋くんこんな一面もあるんや！』って思ってもらえるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。

（文=リアルサウンド編集部）