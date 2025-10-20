名倉潤「うわ〜えぇな〜！」「企画性」で勝負する新世代YouTuberを徹底解剖！
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。10月16日（木）の放送は「新ジャンルを開拓！今バズりまくっているYouTubeチャンネルSP」をお届け！
【動画】名倉潤「うわ〜えぇな〜！」「企画性」で勝負する新世代YouTuberを徹底解剖！
これまでのYouTubeは、HIKAKINやはじめしゃちょーなど、YouTuberという“人”を見て楽しむことが主流だったが、今は高い企画性や作り込んだコンテンツがバズる新たな時代に突入！ 今回は、これまでなかったジャンルに目をつけてバズった新世代チャンネルを紹介する。
卓球動画で総再生回数5億回超え！「takkyu geinin」
登録者数79万人超え！（2025年10月10日現在）卓球にまつわるショート動画をテンポよく連発しているが、その内容がクセになると大バズりして1000万回再生を連発している。
今回、チャンネル内から厳選したショート動画7本を紹介。投稿者である男性は、高校時代に全国大会出場を経験している実力者で、高度なテクニックによるスゴ技を披露する動画も投稿している。
変わった仕掛けの動画「和泉朝陽のわくわくぱ〜く」
高い身体能力を活かし、スタントマン顔負けの動画を投稿しており、登録者数は94万人超え（2025年10月10日現在）。
番組では、再生数3000万回超えを記録した、衝撃のカラクリを利用した動画が紹介される。それは、自分だけ逆向きに動いて撮影し、逆再生することで周りが逆行して見えるというもの。スタジオでは、紹介した映像が逆再生かどうかを当てる問題が出題された。
おじさんが○○○しているだけなのに！ 登録者数30万人超え（2025年10月10日現在）のチャンネル！「おじとらチャンネル」
長距離ドライバーであるおじとらさんが投稿しているチャンネル。仕事の休憩時に立ち寄ったサービスエリアでの食事を投稿。おじさんが無言で食事をしているだけにも関わらず、その様子が“リアル孤独のグルメ”だと大バズり！ 中には、200万回以上再生されている動画も。深夜1時に熱々の「ホルモンうどん」を食べている動画が流れると、名倉は「うわぁ〜ええなぁ〜」と、心底うらやましがっていた。