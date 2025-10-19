ホロライブ所属の3期生 兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリンが、ニューEP『#きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～』をリリースする。

“私たち、超♥アイドル！”を掲げる今作では、3期生が持つポテンシャルの中でも、特にアイドルとしての魅力をプッシュ。先行配信作「REALITY FANTASY」のほか、“テンションマックス笑顔全開”で飛び跳ねる「よくばり電脳ガール」など、全5曲が収録される。

あわせて、『hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～』が、2026年1月17日、18日にKアリーナ横浜にて開催されることも決定した。本公演には、同じく3期生の4名が出演予定。本日10月19日より、現地会場指定席チケットの1次先行（hololive FANCLUB先行／抽選）がスタートした。同時に、ABEMA、SPWN、ZAIKOにて配信チケットの販売も開始している。チケット情報などライブの最新情報は、特設サイトにて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）