動画に映っているのは、だれでも見たことがあるだろう、動物園で飼育されているキリンだ。しかし状態は異常だ。飼育場の柵のすぐ内側に尻もちをつくようにして、首は右側にほぼ90度に曲がって頭の部分を柵の外側に積んでいる大きな石の間に突っこんでいる。中国メディアの封面新聞が伝えた。

「90度のキリンの災難」が巻き起こったのは、江蘇省南通市内の南通森林動物園だ。15日の昼間だった。キリンの屋外飼育場は、キリンの肩ぐらいの高さの鉄の柵で囲っており、その外部に大きな石を積み上げている。日本の石垣のように石をびっしりと重ねたのではなく、比較的大きな隙間がある。石と石は鉄筋で固定しているという。石の外側には、来園者らしい姿も見える。

キリンの１頭が石と石の間に頭を突っ込んだところ、抜けなくなってしまった。キリンはもがいたが首を抜くことができず、首のあたりから体が傾きはじめ、ついには尻もちをつくような状態になってしまった。首の部分は右側に向かって90度ほど曲がっている。 南通森林野生動物園



しばらくして、緊急事態を知った動物園の職員が駆け付けた。うち一人はキリンの頭部のそばにある石や鉄筋をハンマーで叩いて、頭がはさまった石の隙間を広げようとし始めた。ハンマーを振り下ろされるたびに「ガツン、ガツン」という音がして、キリンの頭部が振動する。

現場にいたネットユーザーがこの状況を動画撮影して配信した。すると一部ユーザーは「この方法ではキリンに二次的な傷害を与える可能性がある」「棒を使って上にこじ開けるべきだ。（ハンマーを）叩きつけるとキリンの頭部に衝撃が加わる」などと、救出方法を疑問視するコメントを寄せた。一方では、「緊急事態だから、細かいことは言っていられない。とにかく早く助け出すことが最優先」との意見も寄せられた。

封面新聞が翌16日に、「キリンの災難」が発生した動物園に問い合わせたところ、園側は「キリンを心配してくださった皆さんに感謝します。『ちょっとおっちょこちょい』なキリンはすでに飼育場所に戻っており、健康状態は良好です。飼育員が一晩中見守り、世話をしましたので、ご安心ください」と説明した。動物園側は公式アカウントでキリンの最新映像を公開し、心配したネットユーザーに無事を報告した。（翻訳・編集/如月隼人）