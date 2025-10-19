〈最高月収1200万→現在は「平日は酒飲んで寝てる」17年前に「ぽぽぽ」で当てた鼠先輩（52）が語る、“ずっと食える一発屋”の意外な特徴〉から続く

ぽっぽ、ぽぽぽというユニークな歌詞があることでも知られる『六本木〜GIROPPON〜』で「一発屋」となった鼠先輩（52）。岡山で生まれ、バンドで有名になりたいと大阪へ。世界をめぐるバックパッカー時代を経て、意外な出会いによりデビューした。数奇な運命の根底にあるのは、「今、自分がやりたいと思うことをする」という信念だ。（全3回の第2回／続きを読む）

鼠先輩 ©石川啓次／文藝春秋

女遊びが激しかった父親とは絶縁

――鼠先輩はどんな子供だったんですか。

鼠先輩 家がものすごく貧乏でした。汚い団地で、和室と和室の2部屋。夏休みには同じ団地の友達と蟻食ったり、セミを煮て食べようとしたり。いつもお腹が空いてたな。友達のファミコンで遊ぶこともあったけど、白黒テレビだから、どっちがマリオかルイージか判別つかない（笑）。

父親がダメダメ人間で、とにかくクソ。女好きで、女のところに入り浸る。酒の席では格好つけてばーって使って、ギャンブルもして、常に借金して……。

――お父さんの女性遊びは、子供の目にも明らかだったのでしょうか。

鼠先輩 俺と父親とその愛人で、何回も旅行に行ったことがあるもの。俺が寝ている隣の部屋でヤってる声も丸聞こえだったよ。

――お母さんはお父さんの女性関係も知って？

鼠先輩 もちろん知ってたよ。高校生の頃、家だけじゃなく祖母の家にも借金取りが来たことがある。200万円今週中に返せって、家にある金目のものを持って行かれたりしてね。俺もやんちゃだったから、俺と母親とで、父親がいる愛人の家に乗り込んで大暴れしたことも数え切れないほどある。

父親がお金を入れないから、母親は鼻の穴が真っ黒になるぐらい工場で働いてくれていてね。大変だったと思うけど、しょうがないですよね、そういう男を選んだわけだから。今は父親と別居してるけど、保険の関係で籍はまだ入れたままだと思う。

だから『六本木〜GIROPPON〜』が売れた時、俺は父親がつくった借金を全部清算して、「もう会いません」つってハンコ押した。絶縁だよ。だから2008年以降、1回も会ってないし、電話もしてない。一度、広島でワンマンイベントをやった時、楽屋まで来たみたいだけど、会いたくないって拒否した。会うつもりもない。恨みが消えることはないよね。

不良、ツッパリ…荒れた地元で見出した「音楽」への憧れ

――そういう家庭環境にいると、自立心も育ちますか。

鼠先輩 それはもう、中学生の頃から岡山を出たいなと思ってた。当時バンドブームで、 中学2年生の時、ブルーハーツが社会への反抗心を歌う姿に惹かれた。不良やツッパリ、校内暴力が毎日日本のどこかで起こっている時代でしたね。

今は知らないけど、昔の岡山なんてルールは破ることがかっこいいみたいな風潮が蔓延していて、治安も悪い。剃り込み入れて変形ズボン、上着は短ランか長ランで、俺は長ラン派。それが中高生の「普通」だったんだよ。

――それで、バンドにハマって？

鼠先輩 僕はバンド。バイクにハマって暴走族になるヤツもたくさんいたけど、ブンブンうるさくして人に迷惑かけるより、音で奏でた方が俺は好きだったな。

――高校へは行くんですよね。

鼠先輩 中学校の先生が「高校には行け」っていうから、1週間だけ勉強して県立高校に行った。それが超底辺なのよ。名前が書けないやつもいるし、英語もABCから。俺だって中3までアルファベット書けなかったから、レベル的には“合ってる”んだけどさ。

そういえば「鼠先輩」の 由来がWikipediaに書いてあるけど、あれは嘘。当時バイト先の先輩と、面白い言葉をつくって遊んでたらできただけなの。「鼠」なんて漢字、俺みたいなのに一生書けないよ。書きたくない。書ける？ どの線が繋がってたっけ、繋がってなかったっけって、わからなくない？

――でも、せっかく入った高校も中退しますね。

鼠先輩 だって本当にすごく悪い学校だったもん。どれぐらい悪いかって、3年生までに9割いなくなる。荒れに荒れていて、先生が登校拒否してましたからね。

そんな高校1年生の時にNHKアマチュアバンドコンテスト『BSヤングバトル』の岡山大会で優勝しちゃってから、これはいけるぞ！ と勘違いが始まって、さっさと中退。俺はバンドで生きていくぞと思って、30歳までそれが続いちゃうという。

バックパッカーと夢追いは30歳までの「期間限定」

――高校中退後は、どんな生活を？

鼠先輩 バイト先で知り合って、15歳から付き合っていた3歳年上の彼女（現在の妻）が先に大阪に行っていたから、転がり込んだ。連絡は手紙とイエ電。年上だから、いろいろ厳しく言ってくれるのがよかったのかなあ。

でも同棲生活は1年も経たずして終わり、バイトの清掃業で知り合った先輩と、それまで貯めた100万円を持ってバックパッカーの旅に出ちゃうの。まずはアメリカに渡って、その後メキシコに行って……。

バックパックがブームだったし、憧れもあった。世界へ音楽の勉強をしに行きたいなという思いもあった。でも途中で先輩が薬物に手を出して、警察に捕まってからは一人旅。エルサルバドルやホンジュラスを回って、出発から1年半ぐらいで一旦帰国して、今度は妻と2年ぐらいアジアを回った。インド、ネパール、タイ、ミャンマー、モンゴルとか、ぐるぐるして。インドなら1泊20円の宿で、一日朝昼晩食って500円ぐらい。一晩寝た馬小屋がホコリだらけで、妻が肺炎起こしたこともあったけど、アジア旅行がとにかく安い時代でした。

――海外で得たものはありましたか。

鼠先輩 よく、いい経験だねとか言われるんだけど、そうなのかなあ。正直、何してたんだろうなと思うよ（笑）。ただ、その時やりたいことに真剣になるというスタンスは今も昔も同じで、帰国後はバンドを真剣にやり始めた。売れるためなら何でもやる。ジャンルもこだわらず、やってみてダメだったら他に行けばいいというのが俺のスタンス。

とはいえ当時20代後半だったから、夢を追うのは30歳までという約束を妻とした。妻はずっと子供欲しいって言ってたから、区切ったほうがいいなと思って。

結局芽が出ないまま30歳になってバンドはスッパリ辞め、映像制作会社に就職しました。そこの社長も音楽好きだったから、一緒にいろいろやるなかで、『六本木〜GIROPPON〜』ができたんだよ。

『六本木〜GIROPPON〜』歌詞の秘話

――『六本木〜GIROPPON〜』の歌詞は、15歳の時に好きだった女性と30歳で再会して結婚したというストーリーだとされていますが、それが今の奥様でしょうか。

鼠先輩 Wikipediaに書いてあるのは、嘘なんですよ。

――え、どこら辺がですか。

鼠先輩 2つの話が混ざってます。僕は小2から高1までずっと好きだった同級生の女の子がいて、中学にあがる時に彼女が東京へ引っ越すことになったんです。それで、引っ越し前に「20歳になる年の8月1日12時に東京タワーの下で会おうよ」と言ったの。

――ドラマのようですね。

鼠先輩 でも俺は20歳の時には妻と大阪にいたから、「約束したから行ってくる」と妻にことわって、東京タワーへ向かったんだよね。同級生は仕事だったとかで2時間ぐらい遅れて来て。居酒屋行ったのかな。

――2時間、来るのを信じて待ってたんですね。

鼠先輩 携帯も何もない時代だから、待つしかない。暑かったなあ。でも来たら嬉しいな、ぐらいだよ。来なかったら来ないで、その辺で飲んで帰ろうかなとか、レコード買って帰ろうかなとか考えてたかな。人生一回きりだから、「やればよかった」と後悔したくないのと、基本的に、他人に期待して生きていないのかもしれないね。

