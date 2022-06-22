あの“平成の一発屋”鼠先輩（49）が、久しぶりに新曲をリリースした。歌謡曲テイストの『ありがとさん』、子どもも一緒に歌って踊れる『ピピポ体操』、海外進出をもくろんだ『ピピポ体操（英語バージョン）』と、なんと3曲同時リリースである。【写真】どこか懐かしい“白スーツにポーズ”を決める鼠先輩いずれの曲にも、大ヒットしたデビュー曲『六本木〜GIROPPON〜』の「ぽっぽぽっぽ〜」を彷彿させるような「ピピポピポパ