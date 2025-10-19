¤½¤ê¤ãÏÃÂê¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤À¡Ä¼«Ê¬¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤«¤éÏÃ¤ò¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÅ¸³«¤Ç¤¤ëŽ¢ÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¤¿Í¤Î»×¹ÍŽ£
※本稿は、三宅香帆『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』(新潮新書)の一部を再編集したものです。
¢£Êª¸ì¤Ë¤Ï¡ÈÉáÊ×Åª¤ÊÍ×ÁÇ¡É¤¬¤¢¤ë
ÏÃ¤òÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¸ì¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉÔ°×¡×¡£
·ë¶É¡¢¸ÅÅµ¤³¤½¤¬¡¢¶¯¤¤¡£Êª¸ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¹¥¤¤ÊÉáÊ×Åª¤ÊÅ¸³«¤³¤½¤¬¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ÅÅµÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢Êª¸ì¤òÆÉ¤à¤³¤È¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÀ¤Âå¤Î¿Í¤È¤â¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤¢¡¢º£¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¡¢ÏÃ¤Î·ÏÉè¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£
·ÏÉè¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ìÎ®¤Î´Õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤âÆ±Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÉÔ°×¡×¤ÎÎã¤ò2¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ø¿ä¤·¡¢Ç³¤æ¡ÙÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¿ä¤·¥Ö¡¼¥à¤ÎÏÃ
ºÇ¶á¡¢¡Ö¿ä¤·¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¸ùºá¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¿ä¤·¡×¥Ö¡¼¥à¤â²¿¼þ¤«¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤¼¤³¤Îº¢¡¢¡Ö¿ä¤·¡×¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤â¡Ö¿ä¤·¡×¤È¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¿ä¤·¡×¥Ö¡¼¥à¤ÎÊÑÁ«¤ò¡¢½ÐÈÇÊª¤Î¸ÀÀâ¤«¤é¸«¤ë¤È¤¤¤¦»î¤ß¤ËÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤Ë´ð¤Å¤Ä©¤ó¤Ç¤ß¤ë¡£
¡¡Ö¿ä¤·¥á¥ó¡×¤ÎÃÂÀ¸¡Ê2011Ç¯º¢¡Ë
¡Ö¿ä¤·¥á¥ó¡×¤¬¥æ¡¼¥¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Î¸õÊä¸ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2011Ç¯¡¢º£¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¤³¤È¤À¡£
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Ç¤¤¿Åö»þ¡¢À¤¤Ï¶õÁ°¤ÎAKB48¥Ö¡¼¥à¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¿ä¤·¥á¥ó¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÂ¿¿ô¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤¤¤Á¤Ð¤ó¡Ø¿ä¤·¤¿¤¤¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤³¤Î»Ò¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÁªÂò»è¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¸ì×Ã¤À¤Ã¤¿¡£
AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢½¾ÍèÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¿Í¿ô¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¤É¤Î»Ò¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡¡¤É¤Î»Ò¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡¡¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¡ÖÁª¤Ö¡×¹Ô°Ù¤³¤½¤¬¡Ö¿ä¤·¥á¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏAKB48¤ò¿Íµ¤¤Ë¤·¤¿¡ÖÁíÁªµó¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤È·Ò¤¬¤ë¡£
ÈãÉ¾²È¤Î±§Ìî¾ï´²¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎAKB48¤Îºß¤êÊý¤ò¡Ö»Ô¾ì¤ÎË½Áö¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëÁõÃÖ¡×¤ÈÂª¤¨¤¿¡Ê¡Ø¸¶»ÒÇúÃÆ¤È¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤Ê¤À¤³¦¡Ù¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¢2013Ç¯¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¿ä¤·¥á¥ó¡×¤È¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¾¦ÉÊ¤«¤éÁª¤ÓÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢±þ±ç¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¸ì×Ã¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸å½Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö¹ÎÄê¡×¤Î¥à¡¼¥É¤Ï¡¢Ä¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¿ä¤·¡×¤È¡Ö¥ª¥¿¥¯¡×¤ÎÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸
¢¡Ö¥ª¥¿¥¯¡×¤ÎÌª·î¡Ê2012¡Á2019Ç¯º¢¡Ë
2010Ç¯Âå¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¡¼¥ó¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Ò¤È¤³¤È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö¥ª¥¿¥¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼²½¡¢¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡£
2017Ç¯¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ØÏ²Èñ¿Þ´Õ¡¡°Í§¤¿¤Á¤Î¤Ê¤¤¤·¤çÏÃ¡Ù¡Ê·àÃÄ»óÇ¡¢¾®³Ø´Û¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥ª¥¿¥¯¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎËÜ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ØÏ²Èñ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø°¦¡Ù¤Ç¤¹¡×¡£ËÜ½ñ¤Ï¡Ö¥ª¥¿¥¯¡×¤È¤¤¤¦¸ì×Ã¤ò¡Ö¿ä¤·¥á¥ó¤ËÂ¿³Û¤Î¤ª¶â¤ò¸¯¤¦Â¸ºß¡×¤ÈÄêµÁ¤·¡¢¡ÖÏ«Æ¯¤ò´èÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤ò¼ñÌ£¤Ë½¼¤Æ¤ë½÷À¡×¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢ËÜ½ñ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢½¾Íè¡Ö¥ª¥¿¥¯¡×¤È¤·¤ÆÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃËÀ¤ä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ÎÄã¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÅÔ²ñ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¡¢¼«Î©¤·¤¿½÷À¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎËÜ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¤Þ¤À¤Ò¤È¤³¤È¤â¡Ö¿ä¤·¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¡Ö¥ª¥¿¥¯¡×¤È¤¤¤¦¸ì×Ã¤³¤½¤¬¡Ö¿ä¤·¡×Ê¸²½¤òÂåÉ½¤¹¤ë³µÇ°¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡Ö¿ä¤·¡×¤¬ÉáµÚ
£¡Ö¿ä¤·¡×¥Ö¡¼¥à¤Î¥á¥¸¥ã¡¼²½¡Ê2020¡Á2022Ç¯¡Ë
¤½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ë°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤ÇÂ¾¿Í¤È²ñ¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤½¤ÎÊÄºÉ´¶¤òÇË¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ç¤¤ë¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¡Ö¿ä¤·³è¡×¤òÎ®¹Ô¤µ¤»¤ë¡£Í¾²Ë¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ñÌ£¤ÇËä¤á¤è¤¦¡¢¤È¡£
±§º´¸«¤ê¤ó¤Î¡Ø¿ä¤·¡¢Ç³¤æ¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¢2020Ç¯¡Ë¤Ï³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¼ã¤½÷Àºî²È¤Î¡Ö¿ä¤·¡×¾®Àâ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Çä¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿ä¤·¤Ã¤Æ¡¢Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¾®Àâ¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ò±þ±ç¤¹¤ë¾¯½÷¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤¬¥»¥ë¥Õ¥Í¥°¥ì¥¯¥È¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡ØÏ²Èñ¿Þ´Õ¡Ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö²Ô¤¤¤Ç¡¢¼«Î©¤·¤Æ¡¢¼ñÌ£¤Ë¤ª¶â¤ò¸¯¤¦¤³¤È¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜºî¤Ï¡Ö¿ä¤·¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆâÌÌ¤ÎÅÇÏª¡×¤ò¼çÂê¤È¤¹¤ë¡£¿ä¤·¤Ï¡¢¤¿¤À¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÀâ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¿ä¤·¥Ö¡¼¥à¡×¤ÎÍÉ¤êÌá¤·
¤¡Ö¿ä¤·¡×¤¬¤·¤ó¤É¤¤´ü¡Ê2023Ç¯¡Á¡©¡Ë
¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2023Ç¯2·î¹æ¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡Ö¿ä¤·¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡Á¿ä¤·¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤â¤·¤ó¤É¤¤¡Á¡×¡£¤È¤¦¤È¤¦¡¢¡Ö¿ä¤·¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¡×¤¬Æ²¡¹¤È¸ì¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÊÄºÉ´¶¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡Ö¿ä¤·³è¡×¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¡¢¤à¤·¤í±ß°Â¤äÁýÀÇ¤Ë°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë³§¤¬ÌÜ¤ò¸þ¤±»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿ä¤·¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿ä¤·¡×¤È¤Ï¡¢AKB48¤ò¸«¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂ¿¿ô¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë»Ô¾ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¹¥¤¤ÊÂ¸ºß¤òÁª¤Ö¹Ô°Ù¡×¤À¡£»Ô¾ì¤¬¹Ó¤ì¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ë¡¢¡Ö¿ä¤·¡×¤Ë¤âÆ°ÍÉ¤¬Áö¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±¤¸¤¯2023Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ö¿ä¤·¡×¤ÎÊ¸²½ÏÀ¡¡BTS¤«¤éÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ù¡ÊÄ»±©ÏÂµ×¡¢¾½Ê¸¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×¤¬»ñËÜ¼çµÁ¤Ë¾è¤Ã¤«¤ê¤Ä¤Ä¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤ËÄñ¹³¤¹¤ë³ëÆ£¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤Î·Êµ¤¤È¡Ö¿ä¤·¡×¤ÏÁê´Ø¤¹¤ë¡£º£¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¿ä¤·¡×¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿ä¤·¡×¼«ÂÎ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê2023Ç¯7·î»þÅÀ¤Î¸¶¹Æ¤ò¤â¤È¤Ë²þ¹Æ¡Ë
¢£Â¼¾å½Õ¼ùºîÉÊ¤Î¡ÖÉáÊ×À¡×¤ÈÏÃ¤Î¹¤²Êý
¼¡¤Ï¡¢¡ÖÂ¼¾å½Õ¼ù¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÉÔ³Î¤«¤ÊÊÉ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤½¤¦¡¢Â¼¾å½Õ¼ù¤ÏÊÉ¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Â¼¾å½Õ¼ù¤¯¤é¤¤¡¢¸½Âå¤Îºî²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÉ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¤È¡Ø³¹¤È¤½¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊÊÉ¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¸åÂ³¤Îºî²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¹¾·ò»°Ïº¤âÅÄÊÕÀ»»Ò¤âÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤âÂ¼¾åÎ¶¤â°ÎÂç¤¹¤®¤Æ¡¢·è¤·¤Æ¡ÖÄ¶¤¨¤é¤ì¤½¤¦´¶¡×¤Î¤¢¤ëÊÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Àï¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤Î¾®Àâ²È¤Ï¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤ÎÆüËÜ¤ÎÀª¤¤¤ò¾®Àâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½Âå¤Îºî²È¤Î¡¢¤É¤ì¤À¤±¿êÂà¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥à¡¼¥É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢»ä¤À¤Ã¤ÆÀª¤¤¤Î¤¢¤ë»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤¾¡¢¤È¤¤¤¦º¨¤ßÀá¤¬¤½¤³¤«¤·¤³¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¡Ø³¹¤È¤½¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊÊÉ¡Ù¤Ï¡¢Â¼¾å½Õ¼ùÊ¸³Ø¤Î¡Ö·Ñ¾µ¼Ô¡×¤ÎÌäÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤âËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡È¥¤¥¨¥í¡¼¡¦¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¤Î¾¯Ç¯¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¼ç¿Í¸ø¤¬Ãø¼Ô¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¯Ç¯¤Ï¡¢Â¼¾å½Õ¼ù¤Î»Ò¶¡¡½¡½¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»Ò¶¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¡½¡½¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ä¤Þ¤êËÜºî¤Ë¤Ï¡¢Â¼¾å½Õ¼ù¼«¿È¤Ë¤è¤ë¡ÖÃ¯¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Â¼¾å½Õ¼ù¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ÏÃ¯¤«
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÂ¼¾å½Õ¼ù¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÀï¸åÊ¸³Ø¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¡Ê¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¥¢¥á¥ê¥«Ê¸³Ø¤òÁÇÃÏ¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤¬¡¢ÆüËÜÊ¸³Ø¤ÇÈà¤Î¡Ö¿Æ¡×¤È¸À¤¨¤ëºî²È¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ë¤³¤È¤ò¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¼¾å·³ÃÄ¤âºî¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¼«Ê¬¤Ï¸Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤â¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»ä¤ÏÈà¤Î¾®Àâ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¾®Àâ²È¤Ç¡Ö¤ª¤ª¡¢¤³¤Î¿Í¤Î½ñ¤¯¤â¤Î¤ÏÂ¼¾å½Õ¼ù¤ÎDNA¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó±Æ¶Á¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëºî²È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤¬¡¢¤À¤¬¤·¤«¤·¤½¤Îºî²È¤Î½ñ¤¯¤â¤Î¤¬Â¼¾å½Õ¼ùÅª¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Â¼¾å½Õ¼ù¼«¿È¤â¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ç¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©¡×ÌäÂê¤Ë¡¢»ä¤¬¸õÊä¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ ¿·³¤À¿¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë
¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤½¤â¤½¤âÂ¼¾åºîÉÊ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î°¦¤¹¤ë¤¤ß¡¿¤¢¤Ê¤¿¤òµß¤¦¡×¤³¤È¤¬Êª¸ì¤ÎÌÜÅª¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¿·³¤´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤Ï¤«¤Ê¤ê¶á¤¤¼çÂê¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ½÷À¤È¤Î´Ø·¸À¡ÊÀÅªÉÁ¼Ì¤Ï´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤É¡Ë¤Ï¥â¥À¥Ê¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤Ï¡Ø³¹¤È¤½¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊÊÉ¡Ù¤ÈÄÌ¤¸¹ç¤¦½é´üºî¡ØÀ¤³¦¤Î½ª¤ê¤È¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤ò¿·³¤´ÆÆÄ¤¬¥¢¥Ë¥á²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¤È¤º¤Ã¤ÈÌ©¤«¤ËÌÑÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£Â¼¾å½Õ¼ù¤ÎÏÃ¤ÏÊ¸ÃÅ¤Î³°¤Þ¤Ç¹¤²¤é¤ì¤ë
¢ ¾ïÅÄÂç´õ¡ÊKing Gnu¡¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡Ë
²Î¼ê⁉¡¡¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤ä»ä¤ÏÂç¤Þ¤¸¤á¤ËKing Gnu¤Ï¤¤¤ÞºÇ¤â¡ÖÂ¼¾å½Õ¼ùÅªÊ¸ÂÎ¡×¤òÂç½°¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ëºî²È¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¡ØÇòÆü¡Ù¤ÏÍÌ¾¤À¤«¤éÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²Î»ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤ËÂ¼¾å½Õ¼ùÅª¡Ö»à¤ÏÀ¸¤ËÆâÊñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤è¡×¤ÎÈæÓÈÀ¤³¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÂ¼¾å½Õ¼ù¤Î¸å·Ñ¼Ô¡×¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¡Öº£¡¢ÀÄÇ¯¤Î¡ØËÍ¡Ù¸ì¤ê¤òÂç½°¤Ë¿·Á¯¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¾®Àâ¤ÇÂ¼¾å½Õ¼ù¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤Å¤é¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î·Ú¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÉÔ°ÂÄê¤Ê¡ÖËÍ¡×Ê¸ÂÎ¤òÄÖ¤ë¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¡ÖËÍ¡×¸ì¤ê¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í²Î¤Î¤Û¤¦¤¬º£¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤À¡£
¢£Â¼¾å½Õ¼ùºîÉÊ¤Î¡ÖÉáÊ×À¡×
£ ÃÓÊÕ°ª¡ÊÌ¡²è²È¡Ë
ÆÍÁ³¤Î¡¢½÷ÀÌ¡²è²È¡£¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥á¥¾¥ó¡Ù¡ØÁ¶¤¤ºÛ¤Ä¿Í¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£
Èà½÷¤¬Ã´¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¼¾å½Õ¼ùºîÉÊ¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÃ¸¡¹¤ÈÊ¸²½Åª¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¾¡×¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÓÊÕ°ª¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ö½÷À¤¬»Å»ö¤ÈÊ¸²½¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÍÍ»Ò¡×¤òÉÁ¤¯¡£¤½¤ÎÉ®Ã×¤ÏÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î¢Â¦¤Ë¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì´è¸Ç¤µ¤¬½É¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÂ¼¾å½Õ¼ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¤òè§¤Ç¡¢»Å»ö¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤¹¤ëÉÁ¼Ì¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡Ö¤¤ß¤òµß¤¦Êª¸ì¡×¤Ï¿·³¤À¿¤Ë¡¢¡Ö¡ØËÍ¡Ù¸ì¤êÊ¸ÂÎ¡×¤Ï¾ïÅÄÂç´õ¤Ë¡¢¡ÖÊ¸²½Åª¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÏÃÓÊÕ°ª¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È»ä¤Ê¤ê¤Î¸õÊä¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¼¾å½Õ¼ù¤Î°ÎÂç¤µ¤Ã¤Æ¡ÖÊª¸ì¹½Â¤¡×¡ÖÊ¸ÂÎ¡×¡ÖÀ¸³è¡×¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤ÈºÆ³ÎÇ§¡£
¡È¥¤¥¨¥í¡¼¡¦¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¤Î¾¯Ç¯¡É¤Î²Ù¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦½Å¤¤¤è¤Ê¤¢¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Å»ö¤ÏÊ¬Ã´¤·¤è¤¦¤è¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤À¤è¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ê2023Ç¯6·î»þÅÀ¤Î¸¶¹Æ¤ò¤â¤È¤Ë²þ¹Æ¡Ë
»°Âð ¹áÈÁ¡Ê¤ß¤ä¤±¡¦¤«¤Û¡Ë
½ñÉ¾²È¡¦Ê¸É®²È
1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¹âÃÎ¸©½Ð¿È¡£µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö¡¦´Ä¶³Ø¸¦µæ²ÊÇî»ÎÁ°´ü²ÝÄø½¤Î»¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤¹Ì¾Ãø50¡Ù¡Ê¥é¥¤¥Ä¼Ò¡Ë¡¢¡ØÊ¸·Ý¥ª¥¿¥¯¤Î»ä¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡¥Ð¥º¤ëÊ¸¾Ï¶µ¼¼¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÉûºîÍÑ¤¢¤ê¤Þ¤¹⁉¡¡¿ÍÀ¸¤ª¤¿¤¹¤±½èÊýËÜ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê½ñÉ¾²È¡¦Ê¸É®²È »°Âð ¹áÈÁ¡Ë