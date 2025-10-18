¡ÖÄ¬»þ¡á¤â¤Î¤´¤È¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤±¤ì¤É¡¡¼Â¤Ï10Âå¤ÎÂ¿¿ôÇÉ¤Ï¡ÖËÜÍè¤Î°ÕÌ£¡×¤Ç¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë
ºÇ¶á¤Î³ô²Á¤ÎÆ°¤¤«¤é¡Ö¤½¤í¤½¤íÄ¬»þ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼è°ú¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Íø±×¤ò³ÎÄê¤¹¤ë¡ÖÇä¤ê»þ¡×¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¾º¤ò¸«¹þ¤ó¤À¡ÖÇã¤¤»þ¡×¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î¡ÖÄ¬»þ¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤Î¤´¤È¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï46.7¡ó¤ÇÂ¿¿ôÇÉ
¡ÖÄ¬»þ¡×¤Ï¤â¤È¤â¤È³¤¤ÎÄ¬¤ÎËþ¤Á°ú¤¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤À¡£¼½ñ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»þ´ü¡×¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¹¥µ¡¡×¤È¤â¤¤¤¤¤«¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÈà½÷¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ëÄ¬»þ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡×¤ÏËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î»È¤¤Êý¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ê¸²½Ä£¤¬2025Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ6¡Ê2024¡ËÇ¯ÅÙ ¹ñ¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¬»þ¤Î°ÕÌ£¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»þ´ü¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï41.9%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢ËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤«¤é³°¤ì¤¿¡Ö¤â¤Î¤´¤È¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï46.7¡ó¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤¬Â¿¿ôÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¸ì¤ÏÀ¸¤¤â¤Î¤À¡£»þÂå¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢°ÕÌ£¤ä»È¤¤Êý¤Î»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÄ¬»þ¡×¤â¡¢¤Õ¤ê¤«¤¨¤ì¤Ð2012Ç¯ÅÙ¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»þ´ü¡×¤¬60¡ó¤òÀê¤á¤ëÂ¿¿ôÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤Î¤´¤È¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤Ï36.1¡ó¤È¾¯¿ôÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é10Ç¯Í¾¤ÇÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°úÂà¤äÊÌ¤ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»È¤ï¤ì¤ë
¡ÖÄ¬¤¬°ú¤¯¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢°úÂà¡¢Ëë°ú¤¡¢°ú¤ºÝ¤Ê¤É¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏÅö»þ¤«¤é¡Ö¡û¡ûÁª¼ê¤¬ÂåÉ½°úÂà ¡Øº£¤¬Ä¬»þ¡Ù¡×¤ä¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾åÂ³¤«¤Ê¤¤¤«¤â Îø°¦¤ÎÄ¬»þ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¡ØÄ¬»þ¡Ù¤¬Íè¤¿¤é¡Ø½ª¤ï¤ê¡Ù¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÂê¤¹¤ëÊ¸²½Ä£¹Êó»ï¤Î¥³¥é¥à¤Ï¡Ö´î¤ó¤Ç·Þ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ø°úÂà¡Ù¤ä¡ØÊÌ¤ì¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£¡Ø¤â¤Î¤´¤È¤Î½ª¤ï¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²ò¼á¤Î¥º¥ì¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Ç¯·î¤ò·Ð¤Æ¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç2024Ç¯ÅÙ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÇ¯ÂåÊÌ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯·¹¸þ¤¬°ì¤Ä¤¢¤ë¡£16¡Á19ºÐ¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»þ´ü¡×¡Ê47.7¡ó¡Ë¤¬¡¢¡Ö¤â¤Î¤´¤È¤Î½ª¤ï¤ê¡×¡Ê37.4¡ó¡Ë¤ò¼ã¤¤À¤Âå¤¬¤«¤Ê¤ê¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤Ê¤¼À¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê°ÕÌ£¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Ê¸²½Ä£¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢³Ø¹»¤Ç¼½ñ¤Ë¤½¤Ã¤Æ¡ÖÀµ¤·¤¤°ÕÌ£¡×¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤ä¼½ñ¥¢¥×¥ê¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÏÃ¤·¼ê¤Î°Õ¿Þ¤·¤¿°ÕÌ£¤¬¡¢Ê¹¤¼ê¤ËÀµ¤·¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Þ¤Þ¤¢¤ë¡£Åê»ñ¤Î¡Ö¤½¤í¤½¤íÄ¬»þ¤Ç¤¹¤è¡×¤Î»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¶¶ËÜÁï¡Ë
