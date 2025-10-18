食楽web

●タレがしみた鶏肉のジューシーな味わいがたまらない「唐揚げ」。さまざまなスパイスを効かせたお店の味を、あの身近な調味料で手軽に再現できるレシピをご紹介！

家庭料理の代表選手「唐揚げ」。その聖地として知られる大分県中津市には、50軒以上もの専門店があるそう。中でも「からあげの鳥しん」は、からあげグランプリ最高金賞を受賞する名店で、こだわりの醤油ダレで味付けたからあげは、リピーター続出の逸品です。

お家でも再現したい名店級の味わい。でも「調味料が複雑そう…」「ふっくらジューシーに揚げられない」といった声も多く上がります。

そこで、そのおいしさを家庭でも手軽に再現できるようアレンジした、「ジューシー唐揚げ」のレシピをプロが伝授。ふっくらとした鶏肉のジューシーな旨味を、ぜひおうちで味わってみてください。

お店のタレにはさまざまなスパイスなどが入っていますが、今回は身近な調味料「中濃ソース」を加えて、あの味わいを再現しました。ぜひお試しあれ！

◎材料

・鶏もも肉……1枚（300g）

・塩……肉の重量の0.3％

A

・めんつゆ（3倍濃縮）……小さじ4

・中濃ソース……小さじ2

・おろしにんにく……小さじ1／2

・おろし生姜……小さじ1／2

・酒……大さじ1

・ごま油……大さじ1／2

・片栗粉……適量

・油……適量

◎作り方

1．鶏肉の余分な脂を取り除き、1個あたり30g～40gに切る（7～8等分）

＜point＞火が通りやすく、ジューシーに仕上がるサイズに切りましょう。

2．1に塩を揉み込む

＜point＞塩揉みすることで余分な水分を出すことができます。

塩揉みも美味しさのポイント！ [食楽web]

3．2を袋に入れ、Aを加えて揉み込み一晩寝かせる

＜point＞隠し味に中濃ソースを。一晩寝かせることでしっかりと中まで味が染みこみます。

4．バットに3の汁気をきって取り出し、キッチンペーパーで拭く

＜point＞タレがついているとサクッと仕上がらず、焦げやすくなってしまうため、余分なタレは拭き取りましょう。

5．片栗粉をまんべんなくまぶし、余分な粉は落とす。皮で身を包みこむように整える

＜point＞粉は薄づきにすることで冷めてもおいしく仕上がります。衣をつけたらすぐに揚げるのがポイント！

6．揚げ鍋に多めの油を175℃に熱し、4分ほど揚げる（2分たったら裏返す）

＜point＞一度にたくさん揚げず、鍋に少しスペースが余るくらいの量で揚げるとカラッと仕上がります。

6つの「ジューシー」ポイント

タレがしみこんでしっかりした味わいは、お弁当にもぴったり！

1．鶏肉1個あたりのサイズは30～40g：火が通りやすくジューシーな大きさ。

2．塩で揉む：タレ漬けの前に余分な水分を出す。

3．中濃ソース入りのタレを揉み込み一晩寝かせる：味を染み込ませる。

4．タレをしっかり拭き取る：焦げ付きを防いでサクッとした食感に。

5．片栗粉を薄づきしたらすぐ揚げる：冷めてもおいしく仕上がる。

6．一度にたくさん揚げない：鍋にスペースがあればカラっと揚がる。

和風味をイメージする「唐揚げ」。実は中濃ソースでお店のような味になるとはうれしい驚きですよね。おかずやお弁当など幅広く活用できるので、作り置きもおすすめ。旨味たっぷりのおいしさ、ぜひ作ってみてください。

（撮影・レシピ監修◎東京ソロごはん。）