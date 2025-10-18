株式会社 Innovation Planningは、2025年10月1日にとんかつ・牛かつ専門店「京都 豚牛 -TONGYU-」を京都高島屋にオープンした。

京都で大切に育てられた豚肉と牛肉を使用し、衣の付け方から揚げ方にいたるまで細部にこだわり、職人技で仕上げた逸品を提供。外はサクッと香ばしく、かむほどに肉の旨味と肉汁があふれ出す贅沢な味わいだ。

さらに、定食には京料理のエッセンスを取り入れた「おばんざい」をはじめ、自家製の「特製かつソース」や「特製胡麻ダレ」など食材の旨味をいっそう引き立てるタレや薬味も用意。付け合わせにいたるまで丁寧に仕立てた品々を楽しめる。

■「京都 豚牛 -TONGYU-」のこだわり

京都ぽーく・京都牛使用

(1)京都産の畜産

京都で大切に育てられた、希少で頭数の少ない牛や豚を使用。

(2)油

豚かつは通常の油と豚の脂を調合して豚かつに合う特製油、牛かつは通常の油と牛の脂を調合して牛かつに合う特製油を使用。

(3)ソース

各ソースこだわりの自家製ソース。豚牛のかつに合うソースを開発した。

■店舗情報

店名：京都 豚牛 -TONGYU-

住所：京都府京都市下京区御旅町2-35 京都高島屋S.C.T8 地下一階

電話番号：075-746-5133

営業時間：11時〜22時

店休日：施設に準じ、休業日となる場合あり

席数：12席

アクセス：阪急電車 阪急京都線「京都河原町駅」下車、地下にて直結

■代表メニュー

■豚ロースかつ定食(ごはん・豚汁・キャベツ付き)

・ロースかつ120グラム：1760円

・ロースかつ240グラム：3278円

・ロースかつ120グラム・玉子かつ・野菜かつ・おばんざい付き：2090円

■牛かつ定食(ごはん・豚汁・キャベツ付き)

牛かつ100グラム：3300円

牛かつ100グラム・玉子かつ・野菜かつ・おばんざい付き：3938円

■お子様セット(1089円)

エビフライ・コロッケ・白米・コーンスープ・おもちゃ付き

■株式会社 Innovation Planningについて

2019年に京都で設立し、飲食事業を中心に展開。代表的なブランドには、京都産の希少な食材を活かした「京都肉×青果サワー 京〜miyako〜」、伝統と革新が融合する「天ぷらと手まり寿司 都〜miyako〜」、ブルックリンスタイルの和食を提案する「M&Maison KYOTO」などがあり、いずれも高い評価を得ている。また、SNSマーケティングにも注力し、ブランドの認知度向上と集客力の最大化を図ることで、短期間での多店舗展開を実現してきた。

■ブランド一覧※5業態9店舗を展開

●京都肉×青果サワー 京〜miyako〜

京町家をリノベーションした風情ある空間で、青果サワーや京都産の肉を使った創作料理を楽しめる。

●天ぷらと手まり寿司 都〜miyako〜

日本の伝統的な食、「天ぷら」とおちょぼ口の舞妓さんにも食べてもらえるようにと改良されてできた「手まり寿司」を現代的に昇華した料理を提供。

●M&Maison KYOTO

和朝食カフェ兼ティーチングキッチン。日中は地元の人や外国人に伝統的な和朝食を提供し、夜はさまざまな料理教室を開催。

※M＆Maison KYOTO Jr.／M＆Maison Jr.出町柳店の計3店舗を展開

●京都舞鶴港 活鮨

風情あふれる京都の美しい風景と贅沢な鮨が心身ともに満たす。ネタは四季の恩恵を受け、かつ鮮度抜群。さらにネタに合う、こだわりの詰まった薬味が食欲をよりいっそうかき立てる。

※大阪泉佐野港 活鮨／錦市場 活鮨の計3店舗を展開

●四条パクチー

京の町屋を改装した店内は、タイの食堂に迷い込んだかと錯覚してしまうような異国情緒あふれる空間。ここでしか味わえない本場の味わいを、ランチやデート・女子会・合コン・各種宴会などさまざまなシーンで楽しめる。

今回のニューオープンについて担当者に話を聞いてみた。

ーー今回のニューオープンの狙いは？

食材や器など京都の地産地消にできるだけこだわっています。旅行客などインバウンドの方も多いので、京都ならではの味わいをお楽しみいただけます。

ーー今回のニューオープンのイチオシは？

豚ロースかつ定食のおばんざい付き(2090円)です。とんかつは自家製たれのほか、オリーブオイルやトリュフ塩でもお楽しみいただけます。

ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？

職人技で仕上げた逸品を心を込めて提供いたします。京都高島屋へお越しの際はぜひお立ち寄りください。

