読書好きな子

M-1グランプリに衝撃を受け、漫才師の道を歩むことになった元尼神インターの誠子（36）。読書好きだった少女時代から、お笑いへの情熱に目覚めた瞬間、元相方・渚との関係、コンビ解散の真相までを明かす。（全4回の第2回）

＊＊＊

【写真】デビュー時の誠子、貴重ショット。幼少期、小学、中学時代も

小さい頃は、活発というよりは読書が好きな子だった。

「母からは、小学生の頃から『読書した方がいいよ』と勧められていたんです。好きな作家さんは、恩田陸さんや森見登美彦さんらでした」

中学ではバレーボール部、高校ではハンドボール部に所属していたが、すぐに部員が少なくなりやめてしまった。その後はずっと読書をしていた。特に人前に出て何かをするタイプではなかったという。

誠子

人生が大きく変わったのは、高校3年生の時だった。それまで、普通に大学受験をして進学しようと考えていた。でも、初めてテレビでM-1グランプリを見て衝撃を受けた。

「当時の優勝はチュートリアルさんで、ほかにも笑い飯さん、ブラックマヨネーズさんたちが漫才をしていました。それを見て、『漫才師ってかっこいい』『私も、漫才師になりたい』って心から思いました」

高校を卒業してすぐに吉本興業の養成所であるNSC大阪に入学した。最初は相方もいなくて、授業やネタ見せではピンネタをやっていた。

当時のNSCでは、みんな相方探しに必死で、試しに組んだり別れたりするのを繰り返していた。誠子も何人かとコンビを組んだという。入学した年の夏終わり頃に転機が訪れる。渚が声をかけてきたのだ。

「実はその時、中国人の女の子と組んでいて、割と『おもろいコンビやな』って言われて、このまま卒業しようと思っていたんです。渚に『俺と組んでや』って言われた時は、『なんなんこの人』って思いましたよ（笑）」

週7でバイト

渚は普段から特攻服のようなスカジャンを着ていて、すごく個性的だった。

「この人の誘いを断ったら『絶対あかん』と思って。『わかりました、組みます』って言って、それまで組んでいたコンビを解散して、渚と組みました」

ネタ作りは基本的に誠子が担当していた。渚は、誠子が作るネタを全面的に信頼してくれていた。目指していたのは、「二人でやって面白い漫才」。「容姿も武器や」と思っていたので、容姿いじりのネタをやっても全く苦にならなかった。

「お笑いが大好きで、自分のやったことで笑ってもらえることが、ただただ嬉しかったんです」

下積み時代は、結構長かった。約7〜8年間は、大阪・谷町にあるセブン-イレブンで週7日アルバイトをしていた。仕事がない日は朝から晩まで働いて、オーディションやライブが入ったら、同じ店で働いていた芸人仲間と交代し合っていた。仕事は「ちょこちょこ入る」程で、バイトはずっと続けていた。

「当時は、不思議と『絶対売れる』という気持ちしかなかったです。私たち二人のやっている漫才は面白いんだっていう自信が常にありました」

全国ネットのテレビ番組に出るようになったのは、デビューから8年目ぐらいだった。そこから東京のネタ番組にも呼んでもらえるようになり、東京に通うようになった。

渚とは、常に信頼関係があったという。

「二人ともベタベタするのが好きなタイプではなく、いつも一緒にカフェに行ったりするわけではなかったんですけど、話さなくても分かり合える間柄でしたね」

テレビへの露出がどんどん増え、知名度も全国区になっていく。だが、その関係は、コンビ結成の15年目で、突然終わりを迎えた。ルミネの楽屋でマネージャーを含めたミーティングをした時のこと。そこで、渚が突然「解散したいです」と言ったのだ。

「みんなびっくりして、私の第一声は『これってドッキリ？』でしたよ」

渚は、思いを伝えるとすぐに退出した。本当にドッキリなのではないかと思い、改めてマネージャーに調べてもらったりもしたが……。現実のことだった。

「普通に悲しかったんで泣きましたね。でも、渚のことをよく知っているので、彼女が誠意を持って、意を決して発表したんだってことが、すぐに理解できました。だから、抗うことなく、『寂しいけど、わかった』と受け入れました」

理由は渚に聞かないとわからない。

「ただ、彼女は個性的な人間だから、尼神インターとして活動する限り、自分のやりたいことを100％表現しきれない部分があったんじゃないかなと思っています。あくまで私の憶測ですが」

解散の話は2023年12月にしたが、翌年3月いっぱいまではコンビの仕事をやった。最後の仕事は、地方の営業での漫才だった。

「特に『これで最後』という会話もなく、いつも通りに漫才をして終わりましたね」

＊＊＊

第1回【元・尼神インター誠子、コンビ解散・吉本退所で仕事ゼロ、収入半減も「苦しくない」と語る理由】では、誠子がフリーへの思いを語っている。

誠子

1988年、兵庫県出身。2007年、NSC大阪で同期だった渚と「尼神インター」を結成。24年3月末にコンビを解散、吉本興業を退所した。現在はフリーの芸人として活躍する一方、「誠子食堂」などの料理イベントなども行っている。

デイリー新潮編集部