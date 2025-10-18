この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」を運営するキャンピングトレーラーYouTuber・ばもさんが、「長野・諏訪湖で車中泊｜RVパーク赤砂先公園は観光にも便利！【キャンピングトレーラー旅Day1】」と題した動画を公開。10月の3連休、家族5人でキャンピングトレーラーを牽引し、長野・諏訪湖のRVパーク赤砂崎公園で車中泊する様子を紹介した。



ばもさんは「温泉を楽しんだり、できたら紅葉もお伝えできたらなと思うんですけど、ノープランなのでどんな旅になるか。キャンピングトレーラーの旅、家族5人でこんな風になるよっていうののね、参考になればと思います」と、今回の旅について語った。また、動画序盤では運転の難しさにも触れており、「牽引免許取ってから、本気で牽引してるのを忘れられるようになりましたね。やっぱり、感覚で乗り切れるだろうと思ったんですけど、私の感覚ではやっぱり無理だったのかも」と、牽引運転の奥深さを改めて明かしている。



道中では、山梨県や諏訪の観光スポットの話題や、「上諏訪駅はスーパーアウトさあ止まるのかな」などローカルな情報も交えながら、「諏訪湖はすごーいね、いい陽気だよ、25度」など現地ならではの魅力を発信。「予約登録サイトに登録しておくといいです。ちょっと登録が面倒くさかったような気がするけど、行政ので」とサイト利用のワンポイントも伝えている。



現地到着後はRVパークでの設営や電源ボックスなどの設備に感心しつつ、「防水ボックスあるといいですよ。これをやっておけば水没しても大丈夫」「水汲みが超遠いんです、こういうキックスクーターみたいなのあると便利」と、キャンプならではの工夫も紹介。また、夜は家族揃ってキャンピングカーの中で「香味野菜シャブシャブ」を囲み、「キャンプは普通です。家にいる時より落ち着いています」と車中泊の魅力を改めて強調した。



動画の終わりには、「なんでいいのかな、キャンピングカーは。ずっとやってるからっていうだけじゃないと思うんですよね」と語り、車中泊の非日常感が日々に彩りをもたらすことを実感。「日常をこうちょっとキャンピングカーにすることによって、いつもと違うって感じがあると思うんで。やっていきましょう、そういう感じで。それでは、また次の動画でお会いしましょう」と締めくくった。