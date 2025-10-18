いよいよ本日、新春に行われる箱根駅伝の出場校を決める予選会が開催され、1秒を争うレース展開に注目が集まることになるだろう。青山学院大の優勝で幕を下ろした今年1月の箱根駅伝でもさまざまなドラマが繰り広げられたが、多くの反響を呼んだ場面の一つに関東学生連合の一員として箱根路に挑んだ古川大晃（ふるかわ・ひろあき・29）選手が挙げられる。東京大学大学院博士課程に通いながら、29歳にして箱根駅伝出場の夢を実現し、4月からは京都工芸繊維大学の特任助教として活躍を続ける古川氏に、4年目の挑戦で勝ち取った箱根駅伝出場までの日々を振り返ってもらった（全3回のうち第2回）。【取材・文＝白鳥純一】

【写真】「一度は自信を無くしかけたこともありました」と学生時代を振り返る古川氏

学生10年目で最後の挑戦

昨年10月の箱根駅伝予選。学生生活10年目、東京大学の博士課程に籍を置く29歳（当時）は、「自身最後の挑戦」という覚悟とともに3度目のスタートラインに立った。

古川大晃選手

「自分のペースを貫くことを意識しすぎて、力を出しきれずに終わった過去の反省を生かし、前半から先頭集団を粘り強く追うことを意識した」と話す古川氏は、ハーフマラソンと同じ21.0975kmのコースを1時間5分17秒で快走。

今年1月の箱根駅伝では、関東学連の一員として復路9区を任され、「とても大きな影響を受けた」と話す8区秋吉拓真選手（当時3年）との“東大リレー”や、「運動生理学の権威」として知られる八田秀雄教授の給水シーンなどの見せ場を作った。

「本番では『これが長いこと憧れていた光景か……』と感じながら、大歓声を浴びて走りました。今レースを改めて振り返ってみると、『大会に出場しないと味わえないような世界だったのかな』と思いますし、諦めずにやってきて良かったです」と、1時間11分52秒で走り抜けた23.1kmを振り返った。

「九州の山の神」と言われた大学時代

1995年に熊本県八代市で生まれた古川氏は、中学校時代にテレビで見た早稲田のエース大迫傑氏や、5区で驚異的なタイムを叩き出し「山の神」と呼ばれた柏原竜二氏の活躍に魅了された。高校から陸上を始めると着実に実力を伸ばし、（高校3年生の 3000mで南九州大会に出場。県の高校総体では、5000mを15分05秒41の自己ベストを記録した。高校3年生の夏には、その活躍を耳にした箱根駅伝出場校から誘いを受け、夢に挑戦するチャンスを掴んだものの、家族の猛反対に遭って泣く泣く断念。古川氏は1年間の浪人を経て、地元の熊本大学に進学した。

「実力のある先輩方に囲まれていたので、まずはチーム内の競争で負けない選手になることを目指した」大学時代は、入学と同時期に存在を知った島原学生駅伝に熱を注ぎ、上りの続く4区（9.38km）で、3年連続の区間賞を獲得。地元のテレビ局からは「九州の山の神」という異名も授かった。

卒業後は「研究を続けながら、島原駅伝の優勝を目指したい」との思いから、九州大学大学院の修士課程に進学。4区で自身4度目の区間賞を獲得するも、チームは6位に終わり、表彰台の真ん中に立つ夢は叶わなかった。そして「翌年こそは……」と意気込んで臨んだ2020年には、コロナ禍で大会が中止に。ランナーとしての活動どころか外出まで制限され、自身と向き合う中で湧き上がってきたのが、かつて夢見た「箱根路」への思いだった。

予選会では力及ばず

箱根への思いが再燃した古川氏は、関東学連に属する東京大学の大学院博士課程を受験。およそ20分間の面接では、修士時代に取り組んだ研究や今後取り組みたい研究をプレゼンテーションし、見事に合格を勝ち取った。

入学後は、東京大学大学院の陸上部に入部。新たな環境で、陸上部員や高いレベルの市民ランナーらと切磋琢磨して箱根駅伝出場に向けたトレーニングを積み、臨んだ初の箱根駅伝予選会は1時間4分10秒でフィニッシュ。学生連合の一員に選出されるも、タイム上位10選手を起用するチームの方針もあり、チーム14番目のタイムだった古川氏の本戦出場の夢は叶わなかった。

「次こそは、最後のチャンスかもしれない」と意気込んで迎えた2022年は、古川氏にとって変化と成長の1年となった。かつて東京大学に在籍し、2019年には関東学連選抜で箱根路を経験した近藤秀一氏がコーチに就任。卒業後はGMOアスリーツの一員として競技に打ち込んだ近藤氏による的確な指導が、古川氏の実力に一層磨きをかけた。

「やる気を引き出してくれた」ライバルの存在

そして同年4月には、新入生として秋吉拓真選手が入部。

「10年以上に及ぶそれまでの競技人生は、自分より実力が勝る選手がいない環境で競技を続けていて、練習で先頭を走ることが当たり前の状況でしたが、新たに秋吉君がチームに加わり、徐々に実力を付けて僕を追い抜いてくれた。チームメイトに負ける悔しさを味わったことで、これまで以上に僕のやる気も引き出され、“強いランナー”になるきっかけを与えてくれたように感じます」

“ライバル”と過ごすなかで確かな手応えと自信を感じつつ、2回目の予選を迎えた古川氏だが……。結果は前年よりも32秒遅い1時間4分42秒。1時間3分17秒でゴールした秋吉選手の後塵を拝する結果に。前年と同様に関東学生連合の一員に名を連ねるも、チーム内13位の古川氏に本戦の出番が訪れることはなかった。

「自分にとっては『ラストチャンスかもしれない』との思いで走ったのに、それでも力が及ばなかった。その本当にやるせなく、悔しい気持ちは今でも忘れられなくて。『このまま箱根駅伝に出場できずに終わってしまうのかな……』と自信をなくしかけたこともありました」

箱根挑戦3年目 記録に残らない戦い

古川氏が2度目の箱根挑戦を目指して、練習を続けてきた2022年夏頃、翌年の大会運営に関する方針が議題に上がっていた。

「記念すべき第100回大会は出場を23校に増やし、他地域の大学を招待する代わりに、関東学生連合チームの編成は見送られることになるだろう」

その噂を耳にして、「知らない場所でいつの間にか決まっていて、周囲の知人も驚いていたんです。『もしかしたら、学生の意見が反映されていないのではないか……？』と感じずにはいられませんでした」

そう振り返る古川氏は、正式な発表を経て、学生連合チーム結成に向けて奔走。周囲の関係者らと協力し、学生たちに署名を呼びかけ、総会の開催にまでこぎつけた。

関東学連のルールでは、159校（2024年1月時点）ある加盟校の1/3以上の署名で総会が開催され、総会参加者の1/2以上の賛成があれば、その意見が採用される。古川氏らの熱心な呼びかけのおかげで、総会の開催にこぎつけたものの、僅か数票の差で力及ばず。学生連合チームの出場見送りが正式に決まった。

「僕は3回の予選会に出場させてもらいましたけど、大会には出場しなかったものの、チーム結成を目指して全力で頑張った2024年も、個人的には挑戦回数に含めたいと思っていて。強固な信念を持って、皆さんの力をお借りしながら出場を目指した日々は、今でも忘れられません」

さまざまな形で3度の挑戦を続けてきた古川氏は、2025年1月の第101回箱根駅伝に、東大院生としては史上初出場。諦めずに思いを抱き続けた大会最年長の29歳(当時)が、新たな歴史を切り拓いた。今年もそれぞれの思いと共に、予選会が幕を開ける。

