この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ハーフとクウォーターの2人にインタビュー」と題された動画に、大学生の女性2人が登場。1人は日本とフィンランドのハーフ、もう1人はイタリア・ペルー・日本のクォーターだ。動画では2人が互いの出会いから金銭事情、今後のキャリアについて本音を語った。



2人は「今日初めて会いました。インスタで誘ってくれました」と出会いのきっかけを説明。「オーラあって可愛いなと思ったんで、仲良くなって良かったです」と互いの第一印象を振り返ったが、初対面の人と会うことに「私は怖かったです」と素直な感想も明かしている。



インタビューでは気になる金銭事情にも踏み込んだ。古着ショッピングへの資金をどう捻出しているか問われると、「パパ。親」と即答し、「無くなったら振り込んでもらう」とリアルな“親頼み事情”を語る場面も。仕送りについては「月々20」「15ぐらい」、貯金額は「0くらい」「70ぐらい」と答え、「100（万円）ぐらい振り込まれる」と驚きの声もあがった。



一方で、バイトは行っておらず、「就活テンション上がんないですよね？」との問いに、「上がんないです」と就職への意欲の低さも本音で語られる。「働いて職場の雰囲気さえ良ければいいぐらい」と話し、「経営したい」と将来の夢にも触れた。



動画の締めでは、「悩ましいです」とリアルな金銭感覚や将来への不安が漏れ、インタビューは等身大の女子大生の姿で幕を閉じた。