「オレの日給は杏仁豆腐6個かよ！」高級ホテルで15時間労働、日給5000円に絶望　ある男性の回想

夢だった仕事に就いてみたら、現実は悲惨だった……。そんな投稿を寄せたのは40代男性（サービス・販売・外食）。憧れだった中華料理のコックとして「高級外資系」のホテルに就職したが、その労働環境に絶望したそうだ。

「当時20歳になる年でしたが（初任給をもらった時は19歳）手取りはなんと11万円ほど」

25年ほど前の水準だとしても、給与が低すぎることは自明である。一体どのような職場だったのだろうか。（文：境井佑茉）

一方で、同じホテルの宴会担当はは「時給1500円くらい」だった

男性は、給与の低さに対して「確かに休みは週休2日ありましたが」と前置きし、こう書いている。

「朝は始発で夜は終電！一応早番は20時くらいに終わるのですが中堅クラスの先輩から、『仕事覚える気がなくてやる気がないなら帰れよ！ 』と帰れるわけもない言葉を言われ、朝の7時ごろから夜の22時過ぎまで働いてました」

単純計算で15時間も働いていたという。新人という立場もあり、早番関係なく働かざるを得なかったのだろう。月の休みを8日とすると、１日の手取りは「約5000円」。

「そこのお店はワンカップの杏仁豆腐を800円で販売してたので、オレの給料はこれ6個かよ！と思ってました」

15時間働いて五千円札1枚という現実は、受け入れがたいものだっただろう。

一方で、同じ職場の宴会のアルバイトは「時給1500円くらい」だったそう。

「すごく時給が高く、それを減らして社員に回せよ！と思ってましたね！」

男性がそう思うのも無理はない。なぜならひどい仕打ちはこれだけではないからだ。

「先輩たちも給料が安く、仕事教えてほしいから飲みに行きませんか？くらい言えんか？ と後輩が先輩に奢る（タカる）ことがありました」

低賃金長時間労働に加え、理不尽な慣習も存在していた職場に「今となってはよく3年も我慢したと思いますね」と振り返っていた。

※キャリコネニュースでは「こんな給料じゃやってられない！と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/3L77G1JC