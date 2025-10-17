ビューティーコンサルタントのアドバイスも受けられる！アトレ川崎 コスメセレクトショップ「THE COSMETIC TERRACE BlueStripe」

株式会社アトレが運営するアトレ川崎に、コスメセレクトショップ「THE COSMETIC TERRACE BlueStripe」が2025年10月23日にオープンします。

人気ブランドのコスメが揃い、ビューティーコンサルタントのアドバイスも受けられる新店舗のオープンを記念した、お得なイベントも開催されます！

アトレ川崎 コスメセレクトショップ「THE COSMETIC TERRACE BlueStripe」

オープン日：2025年10月23日（木）

場所：アトレ川崎 3階

「THE COSMETIC TERRACE」のフラッグシップモデルである『BlueStripe』がアトレ川崎にオープン。

ギフト選びからじっくりとしたカウンセリングまで、定番から最新のブランド商品まで、安らぎの空間でお客さまの要望に応えます。

クレ・ド・ポー ボーテやコスメデコルテ、KANEBO、POLAといった人気ブランドを多数取り扱い、お客様の「生きがい感」あふれる美しいライフスタイルの実現をお手伝いするショップです。

オープニングイベント「BlueStripe アトレ川崎店 オープン記念感謝フェア」

オープンを記念して、お得なプレゼントや特典が満載のフェアが開催されます。

会員様限定！TMCポイント3％還元

期間：2025年10月23日（木）〜11月3日（月・祝）

期間中、会員限定でTMCポイントが3％還元されます。

Welcomプレゼント！オリジナルハンドタオル

期間：2025年10月23日（木）〜11月3日（月・祝）

期間中、5,500円(税込)以上購入された方へ、「THE COSMETIC TERRACE ハンドタオル(今治タオル)」が1枚プレゼントされます。

※なくなり次第終了

1品以上の購入で必ずもらえる！次回使える500円チケット

期間：2025年10月23日（木）〜11月9日（日）

1品以上の購入で、次回5,500円(税込)以上のお買い物で利用できる「500円チケット」が1枚プレゼントされます。

※利用期間：2025年11月11日（火）〜12月31日（水）

TMCアプリ新規登録特典！

期間：2025年10月23日（木）〜10月26日（日）

期間中、TMCアプリへ新規登録された方へ、国産フルーツを使用した「フルーツゼリー」が1個プレゼントされます。

※なくなり次第終了

また、10月27日からはWELCOME特典として100ポイントがプレゼントされます。

各ブランド特典

BlueStripe アトレ川崎店限定のオリジナルキットや、オープンを記念した特別なプレゼントなども各ブランドで用意されています。

人気ブランドのコスメ選びから専門家によるカウンセリングまで、美に関するあらゆるニーズに応える「THE COSMETIC TERRACE BlueStripe」。

オープン記念のお得な機会に、新しい自分に出会えるコスメを探せます。

アトレ川崎にオープンする「THE COSMETIC TERRACE BlueStripe」の紹介でした。

