相手からのリーチ。その宣言牌と、その直前の捨て牌が、カンチャンを外したかのように見えたら…。あなたは、そのリーチの待ちを、より正確に読み解くことができるとしたら、知りたくないだろうか。多くの打ち手が感覚でしか判断できない、しかし知っていれば決定的な差がつく「捨て牌読み」のセオリーが、今、ここに明かされる。



YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】カンチャン落としリーチから読める情報とは」では、まさにその「カンチャン落としに見えるリーチ」に焦点を当て、そこから相手の待ちを読み解くための「読みの法則」が徹底解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。



カンチャン落としリーチの「読みの法則」とは？ーーー。

動画では、「3p」を切った後に「5p」を切ってリーチ、というような「カンチャン落としに見えるリーチ」があった場合、特定の牌の危険度が大きく変動するという「読みの法則」が紹介される。



具体的には、以下の3つの牌の危険度について解説される。

１、最も安全な牌：前の捨て牌(3p)の「2つ外側」の牌

・結論: 「1p」は比較的安全だと考えられる。

・理由: 相手が「2335」と持っている場合、通常は「5」を先に切って「233」と手を進め、その後に不要になった「3」を切るのが自然な手筋だ。したがって、先に「3」を切り、その後に「5」でリーチ、という手順の場合、「1-4」という両面待ちの可能性は低いと推測できる。



２、普通の危険牌：宣言牌の「またぎスジ」の牌

・結論: 「47p」は普通に危ない。

・理由: 相手が「3556」というような形から「3」を切って手を進め、その後「5」でリーチ、という手順は自然だ。この場合、「4」や「7」は両面待ちの当たり牌となり得る。



３、最も危険な牌：宣言牌のまたぎスジで、かつ「シャンポン」にも当たりうる牌

・結論: 「7p」はさらに危ない。

・理由: 「7」は両面待ちの当たり牌になる可能性に加え、「シャンポン」待ちの当たり牌になる可能性も存在するからだ。例えば、「3577」のような手牌から「3」を切り、その後「5」を切ってのシャンポン待ちというケースも考えられるためだ。



応用編：カンチャン落としが「離れている」場合ーーー。

動画では、カンチャン落としの2枚の牌が連続して切られている場合だけでなく、途中で他の牌が挟まっていたりして「離れて切られている」場合についても触れられている。この場合も、基本的には上記の法則が当てはまるが、「またぎスジの危険度がさらに高まる」という特徴がある。これは、相手が意識的に良形（両面）の受け入れを残そうとしていた可能性が高まるためだ。



まとめ：読みの知識を身につけ、差をつけろ！ーーー。

「捨て牌読み」は、麻雀の奥深さを象徴するテーマの一つだ。今回解説された「カンチャン落としリーチの読みの法則」は、初心者には少し難解に感じるかもしれない。しかし、この知識を頭に入れておくことで、実践で直面する判断の精度が格段に向上することは間違いないだろう。麻雀は、知っているか知らないかで結果が大きく変わるゲームだ。ぜひこの動画を参考に、あなたの「捨て牌読み」スキルを磨き上げ、ライバルに差をつけてほしい。