山口に海辺の絶景ベーカリー「ユウナギ カフェ」11月17日オープン 瀬戸内の潮風と焼きたてパンを堪能
【女子旅プレス＝2025/10/17】山口県周南市に、瀬戸内の海を望む絶景ベーカリーカフェ「ユウナギ カフェ（YUNAGI Cafe）」が、2025年11月17日（月）にオープンする。
【写真】山口「星野リゾート 界 長門」カフェ併設の温泉旅館 “藩主の御茶屋屋敷”がテーマ
「ユウナギ カフェ」は、瀬戸内の海に包まれながら、焼きたてのパンとスイーツと豊かなひとときを堪能できるベーカリーカフェ。同じ建物の2階にあるレストラン「seahorse」と共に、訪れる人に海を眺めながら過ごす豊かな時間を提供していく。
時間と共に表情を変える海辺の絶景を最大の魅力とし、東京・白金の老舗ベーカリー「ラトリエコッコ」監修の焼きたてパンや、手作りのスイーツ、オリジナルブレンドコーヒーなどを提供。「心地よいやすらぎ」をテーマに、周南の海辺に佇む新たな名所を目指す。
メニューは毎朝焼き上げるアップルパイをシグネチャーに、シンプルに小麦の味を味わえる塩パン、クロワッサンなど、日常に馴染みのあるラインナップが揃う。
さらにスイーツメニューとして、モーニングのアサイーボウルをはじめ、クレープやバスクチーズケーキ、スコーンといった焼き菓子、ハンドドリップコーヒーやオーガニックフレーバーティーなど各種ドリンクも楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：〒745-0802 山口県周南市栗屋奈切118-13 1F（レストラン seahorse 1F）
営業時間：9:30〜18:00
定休日：不定休
【Not Sponsored 記事】
【写真】山口「星野リゾート 界 長門」カフェ併設の温泉旅館 “藩主の御茶屋屋敷”がテーマ
◆海辺の絶景と焼きたてパンを味わう「ユウナギ カフェ」
「ユウナギ カフェ」は、瀬戸内の海に包まれながら、焼きたてのパンとスイーツと豊かなひとときを堪能できるベーカリーカフェ。同じ建物の2階にあるレストラン「seahorse」と共に、訪れる人に海を眺めながら過ごす豊かな時間を提供していく。
時間と共に表情を変える海辺の絶景を最大の魅力とし、東京・白金の老舗ベーカリー「ラトリエコッコ」監修の焼きたてパンや、手作りのスイーツ、オリジナルブレンドコーヒーなどを提供。「心地よいやすらぎ」をテーマに、周南の海辺に佇む新たな名所を目指す。
◆こだわりのパンとスイーツ
メニューは毎朝焼き上げるアップルパイをシグネチャーに、シンプルに小麦の味を味わえる塩パン、クロワッサンなど、日常に馴染みのあるラインナップが揃う。
さらにスイーツメニューとして、モーニングのアサイーボウルをはじめ、クレープやバスクチーズケーキ、スコーンといった焼き菓子、ハンドドリップコーヒーやオーガニックフレーバーティーなど各種ドリンクも楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■YUNAGI Cafe（ユウナギ カフェ）
住所：〒745-0802 山口県周南市栗屋奈切118-13 1F（レストラン seahorse 1F）
営業時間：9:30〜18:00
定休日：不定休
【Not Sponsored 記事】