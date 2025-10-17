ユウナギ カフェ（提供写真）

【女子旅プレス＝2025/10/17】山口県周南市に、瀬戸内の海を望む絶景ベーカリーカフェ「ユウナギ カフェ（YUNAGI Cafe）」が、2025年11月17日（月）にオープンする。

◆海辺の絶景と焼きたてパンを味わう「ユウナギ カフェ」


「ユウナギ カフェ」は、瀬戸内の海に包まれながら、焼きたてのパンスイーツと豊かなひとときを堪能できるベーカリーカフェ。同じ建物の2階にあるレストラン「seahorse」と共に、訪れる人に海を眺めながら過ごす豊かな時間を提供していく。
時間と共に表情を変える海辺の絶景を最大の魅力とし、東京・白金の老舗ベーカリー「ラトリエコッコ」監修の焼きたてパンや、手作りのスイーツ、オリジナルブレンドコーヒーなどを提供。「心地よいやすらぎ」をテーマに、周南の海辺に佇む新たな名所を目指す。

◆こだわりのパンスイーツ


メニューは毎朝焼き上げるアップルパイをシグネチャーに、シンプルに小麦の味を味わえる塩パン、クロワッサンなど、日常に馴染みのあるラインナップが揃う。
さらにスイーツメニューとして、モーニングのアサイーボウルをはじめ、クレープバスクチーズケーキ、スコーンといった焼き菓子、ハンドドリップコーヒーオーガニックフレーバーティーなど各種ドリンクも楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）

■YUNAGI Cafe（ユウナギ カフェ）


住所：〒745-0802 山口県周南市栗屋奈切118-13 1F（レストラン seahorse 1F）
営業時間：9:30〜18:00
定休日：不定休

