

■グロービング <277A> 2,854円 (+484円、+20.4％) 一時ストップ高



グロービング <277A> [東証Ｇ]が続急騰、一時ストップ高となった。同社は15日の取引終了後、26年5月期第1四半期（6-8月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正しており、これを好感した買いが集まった。今期の最終利益予想を従来の見通しから2億9200万円増額して25億5700万円（前期比44.6％増）に引き上げた。AI事業を起点としたコンサルティングが拡大。利益率の上昇による影響を反映した。売上高予想は据え置いた。6～8月期の売上高は前年同期比54.6％増の26億6000万円、最終利益は同69.9％増の6億7900万円だった。



■インタライフ <1418> 474円 (+80円、+20.3％) ストップ高



インターライフホールディングス <1418> [東証Ｓ]がストップ高。同社は15日の取引終了後、26年2月期第2四半期累計（3-8月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の最終利益予想について従来の見通しから1億5000万円増額して7億5000万円（前期比6.4％増）に見直した。減益予想から一転、最終増益を計画する。期末配当予想は5円増額して15円とした。年間配当は25円（前期比5円増配）となる。これらを評価した買い注文が集まった。今期の売上高予想は据え置いた。内装工事事業や音響・照明設備事業で大型工事の売上高の計上が計画以上に進んだ。利益率の高い案件の完工や粗利の改善効果もあって、業績予想に反映した。8月中間期の売上高は前年同期比9.3％増の89億1700万円、最終利益は同70.2％増の6億5500万円だった。



■ＡＧＳ <3648> 1,437円 (+241円、+20.2％)



ＡＧＳ <3648> [東証Ｓ]が続急騰。独立系の情報処理サービス企業で、データセンターを運用基盤とした受託計算サービスを行うほか、アプリケーション・ソフトウェアの受託開発、ネットワーク構築などを手掛ける。情報処理は金融機関向けやデータセンター案件などが好調で収益押し上げに貢献。また、ソフト開発も自治体向け案件の増加を背景に高水準の伸びを示している。15日取引終了後、26年3月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来見通しの20億5000万円から23億5000万円（前期比27％増）に増額したほか、今期年間配当も従来計画の28円から32円に上乗せしており、これを好感する買いが集中する形となった。



■助川電気 <7711> 9,460円 (+1,500円、+18.8％) ストップ高



助川電気工業 <7711> [東証Ｓ]がストップ高。前日15日に高市早苗自民党総裁と日本維新の会の吉村洋文代表が会談を行い、首相指名選挙での協力及び維新との連立政権確立に向けた協議を16日に始める方向となった。維新との連携が実現すれば高市氏が首相となる可能性が高まることから、高市トレードが改めて勢いを増していた。助川電気は、高市氏が打ち出す政策関連テーマの一つである核融合発電でシンボルストックに位置付けられる銘柄であり、個人投資家を中心とした短期筋の攻勢が目先加速する格好となっていた。



■ジェイドＧ <3558> 1,519円 (+224円、+17.3％)



ジェイドグループ <3558> [東証Ｇ]が続急騰。同社は15日の取引終了後、26年2月期第2四半期累計（3-8月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比96.4％増の10億900万円、最終利益は同26倍の5億7300万円となった。大幅増益で着地したことを評価した買いが集まったようだ。売上高は同6.3％減の89億1400万円だった。マガシークのECS取引の解約による影響が売上高の減少につながった一方、物流フローやウェブ広告の効率化に向けた施策が奏功し、利益を押し上げた。同社はあわせて、ファッション小物販売事業を展開し、民事再生手続き中のロイヤル（名古屋市中区）に対して、スポンサーとして再生支援をする契約を締結したと発表している。



■スーパーＶ <3094> 748円 (+100円、+15.4％) ストップ高



スーパーバリュー <3094> [東証Ｓ]がストップ高。同社は15日の取引終了後、食品スーパーマーケット「ロピア」を運営するＯＩＣグループ（川崎市幸区）がスーパーＶに対し、完全子会社化を目的としてTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は1株795円で、スーパーＶの株価はTOB価格にサヤ寄せする動きとなった。ＯＩＣグループはスーパーＶの株式を65.24％保有する親会社。TOB成立後、所定の手続きを経てスーパーＶは上場廃止となる見通し。買付予定数は449万7317株で下限と上限は設定しない。買付期間は16日から12月1日まで。スーパーＶはTOBに対し賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨した。東京証券取引所は10月15日付でスーパーＶを監理銘柄（確認中）に指定した。



■エータイ <369A> 3,390円 (+450円、+15.3％) 一時ストップ高



エータイ <369A> [東証Ｇ]が3日続急騰、一時ストップ高となった。15日の取引終了後、25年8月期の単独決算の発表にあわせて、26年8月期の業績予想を開示した。売上高予想は34億1500万円（前期比16.6％増）、最終利益予想は5億6900万円（同24.4％増）とした。永代供養墓への需要は拡大しており、前期に続く最高益更新を目指す。配当予想は中間・期末各27円の年間54円（同8円増配）を見込む。業績拡大への期待と株主還元姿勢への評価が買いを引き寄せた。今期は永代供養墓の募集代行契約の獲得を進め、新規に15寺院の開苑を計画。そのほか、戦略的な広告宣伝や人的資本投資の拡充を行う。25年8月期は売上高が29億2900万円（前の期比23.3％増）、最終利益は4億5700万円（同53.8％増）だった。期末一括配当は従来予想から7円95銭増額の46円（同16円増）とした。同社は6月に東証グロース市場に新規上場している。



■サイゼリヤ <7581> 5,500円 (+705円、+14.7％) ストップ高



東証プライムの上昇率トップ。サイゼリヤ <7581> [東証Ｐ]がストップ高。同社は15日の取引終了後、25年8月期の連結決算発表にあわせ、26年8月期の業績予想を開示した。今期の最終利益予想は前期比11.1％増の124億円と前期に続き過去最高益の更新を見込む。好業績見通しを示したことで見直し買いが集まったようだ。売上高予想は同7.6％増の2763億円とした。国内では出店数40、退店数20とし20店の純増を計画。海外では出店数121、退店数44と77店の純増を予定する。既存店売上高は国内では6.5％増、海外では3.7％減を計画。年間配当予想は横ばいの30円とした。25年8月期の売上高は前の期比14.3％増の2567億1400万円、最終利益は同37.0％増の111億6400万円だった。連結の売上高は計画をやや下回った一方で、最終利益は計画に対し上振れして着地した。単独ベースでは既存店売上高が好調に推移したことを背景に、売上高、最終利益ともに計画を上回った。



■マスカットＧ <195A> 911円 (+94円、+11.5％)



ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ <195A> [東証Ｇ]が6日ぶり急反騰。同社は16日午後2時30分、コスメブランドを展開するかならぼ（東京都渋谷区）の株式を取得し、子会社化すると発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。かならぼはコスメブランド「Fujiko（フジコ）」や、タレントの吉田朱里プロデュースによるコスメブランド「b idol（ビーアイドル）」を展開する。株式取得は2段階で行い、1回目として68％分の取得を今年10月31日に実施する予定。2027年5月末をメドに残りを取得し、100％子会社化する。取得価額は1回目については7億5000万円。2回目は3億5000万円から4億5000万円を想定。発表を受けて東京証券取引所は午後2時30分から2時45分の間、マスカットＧの株式売買を一時停止した。



■三機サービス <6044> 2,132円 (+208円、+10.8％)



三機サービス <6044> [東証Ｓ]が続急騰。2000円台に乗せ、2018年10月以来、およそ7年ぶりの高値圏で推移していた。15日の取引終了後に発表した26年5月期第1四半期（6-8月）の連結決算は、売上高が前年同期比44.5％増の59億5600万円、経常損益は1億9700万円の黒字（前年同期は1億1900万円の赤字）となった。大幅な増収でかつ、黒字転換となったことをポジティブ視した買いが優勢となった。大手顧客を中心に受注件数が伸長し、メンテナンスサービスの受注金額が増加した。



■不二精機 <6400> 303円 (+27円、+9.8％)



不二精機 <6400> [東証Ｓ]が続急伸。同社は15日取引終了後、東北プレス工業（宮城県大崎市）と資本・業務提携したと発表。これが材料視されたようだ。両社の強みを掛け合わせることで、次世代モビリティに貢献する新製品・新技術の創出を目指すことが提携の目的。なお、同社は東北プレスの既存株主から株式を譲り受ける予定で、割合については非開示としている。



■ＧＥＩ <9212> 393円 (+34円、+9.5％)



Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ <9212> [東証Ｇ]が続急伸。同社は15日の取引終了後、25年9月期の単独業績に関し、最終損益の黒字額がこれまでの計画の900万円から1億2700万円（前の期は1億3300万円の最終赤字）に上振れして着地したようだと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。売上高は従来の予想を2800万円上回る10億7500万円（前の期比7.3％増）で着地する格好となったという。利益面では自社の研究開発リソースの活用により外注費を大幅に削減した影響に加え、NEDOバイオものづくり革命推進事業の補助金が予定通り営業外収益に計上されたことも寄与した。



■ヒーハイスト <6433> 613円 (+52円、+9.3％) 一時ストップ高



ヒーハイスト <6433> [東証Ｓ]が3日ぶり急反発、一時ストップ高となった。急勾配の5日移動平均線を足場にマドを開けて600円台に再浮上してきた。産業ロボット向け直動機器（ベアリング）の製造を主力としている。また、同社の高技術力を背景としたヒューマノイドロボット分野への取り組みにも注目が集まっている。今月2日には「KyoHA（京都ヒューマノイドアソシエーション）」に参画すると発表。KyoHAは、ヒューマノイドロボット産業の再興を目指して京都を拠点に設立された新団体で、上場企業では村田製作所 <6981> [東証Ｐ]やＳＲＥホールディングス <2980> [東証Ｐ]なども参画している。株式市場ではAI分野における次のステージとしてロボットとAIの融合などをコンセプトとした「フィジカルAI」が投資マネーの関心を集めており、同社は時価総額50億円未満の小型株ながら、関連有力株の1社として頭角を現していた。



■キオクシア <285A> 6,880円 (+560円、+8.9％)



東証プライムの上昇率4位。キオクシアホールディングス <285A> [東証Ｐ]が続急伸。半導体メモリーの専業メーカーでNAND型フラッシュメモリーを主力製品としている。ここにきてNANDメモリー市況が盛り上がりをみせている。データセンター向けに記憶装置であるSSDへの需要が旺盛となるなか、これにNANDメモリーが使われているためで、同社はその恩恵を享受する状況にある。直近では韓国サムスン電子が14日に発表した25年7-9月期決算の速報値が3割超の営業増益となったことで、その連想買いも波及し、キオクシアの株価を後押しする格好となっていた。



■シーラＨＤ <8887> 477円 (+38円、+8.7％)



シーラホールディングス <8887> [東証Ｓ]が続急伸。同社は15日の取引終了後、26年5月期第1四半期（6-8月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。最終利益予想は従来の8億6800万円から65億1300万円に大幅に上方修正しており、これをポジティブ視した買いが優勢となった。6月1日付で効力が発生した株式交換に伴う会計処理により、負ののれん発生益79億400万円を特別利益として、段階取得に関する差損22億5900万円を特別損失として計上。繰延税金資産の取り崩しによる影響も加味し最終利益予想を上方修正した。売上高と営業・経常利益予想は据え置いた。6-8月期の売上高は85億5300万円、最終利益は56億8900万円。従来は単独決算だったことから、決算短信に前年同期比の増減率の記載はない。



■ＳＢＧ <9984> 23,830円 (+1,885円、+8.6％)



東証プライムの上昇率5位。ソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]が続急伸。売買代金も2位以下を大きく引き離す圧倒的な物色人気を集めた。前日15日の米国株市場ではNYダウが後半値を消し小幅マイナス圏で引けたものの、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は買い直され上昇して引けた。米ハイテク株高は同社株には追い風となった。また同社傘下のアーム・ホールディングス も堅調だった。一方、信用取組は直近で買い残が増加し売り残が減少したが、それでも信用倍率が1.2倍と拮抗した状態にあったことに変わりはなく、日証金では貸借倍率が0.89倍と依然として売り長状態となり、引き続き株式需給面の思惑も錯綜していた。直近のニュースフローではスイスの金融大手クレディ・スイスが英金融機関の金融商品を巡って、ソフトバンクＧに4億4000万ドルの損害賠償を求める裁判を起こしていたが、前日15日に英高等法院がクレディ・スイスの訴えを棄却したことが報じられており、これも株価にポジティブ材料として働いていた。



■ＦＰパートナ <7388> 2,364円 (+159円、+7.2％)



ＦＰパートナー <7388> [東証Ｐ]が急反発。同社は15日の取引終了後、25年11月期の単独業績予想の修正を発表。営業利益予想を従来の見通しから4億500万円増額して24億5700万円（前期比53.9％減）、最終利益予想を3億3300万円増額して16億7000万円（同57.2％減）に見直した。利益予想の引き上げが株価の刺激材料となったようだ。保障系商品を中心に販売商品構成が改善。保険会社からの業務品質支援金料率の上昇も寄与し、利益を押し上げる。一方、今期の売上高予想は6億4600万円減額して319億5700万円（同10.3％減）に引き下げた。第3四半期累計（24年12月-25年8月）決算も発表。売上高は前年同期比9.7％減の243億5800万円、営業利益は同49.8％減の22億2800万円、最終利益は同51.1％減の15億2800万円だった。



■テラプローブ <6627> 5,880円 (+360円、+6.5％)



テラプローブ <6627> [東証Ｓ]が続急伸。同社は15日取引終了後、25年12月期9月度の月次連結売上高（速報）を発表。前年同月比26％増となり、好感されたようだ。



■純金信託 <1540> 22,395円 (+1,345円、+6.4％)



純金上場信託（現物国内保管型） <1540> [東証Ｅ]が3日続急伸。金市況高が止まらず、これを受けて株式市場でも金関連のETFへの投資資金流入が顕著となっていた。前日15日はNY金先物が中心限月の12月限で0.9％高に買われており4連騰。3営業日連続で過去最高値を更新していた。そうしたなか、純金信託はETFの中でも現物国内保管型であることから安心感があり、投資マネーに選好されやすい背景ともなっていた。



■ベクトル <6058> 1,211円 (+70円、+6.1％)



ベクトル <6058> [東証Ｐ]が続急伸。同社は15日の取引終了後、26年2月期第2四半期累計（3-8月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比8.6％増の297億4900万円、営業利益は同80.2％増の37億3000万円、最終利益は同73.2％増の17億6500万円となった。売上高が計画を下回ったものの、利益は計画を上振れして着地した。直近の6-8月期の営業利益が2.9倍と急拡大したことも好感され、利益確定目的の売りをこなして株価水準を切り上げた。ダイレクトマーケティング事業で広告効率の最適化を図った結果、広告宣伝費や販売促進費の投下が一部下期にずれ込むこととなったという。



■阪急阪神 <9042> 4,484円 (+246円、+5.8％)



阪急阪神ホールディングス <9042> [東証Ｐ]が急反発。国内メディアによると、自民党と日本維新の会は16日午後に、連立政権の構築に向け政策協議を始める。このなかで維新が求める「副首都構想」などが議題に上がるとみられており、構想の実現に向け前進するとの思惑から、大阪府に本拠を置く鉄道や不動産、建設株を物色する姿勢が強まっていた。近鉄グループホールディングス <9041> [東証Ｐ]や京阪ホールディングス <9045> [東証Ｐ]、南海電気鉄道 <9044> が買われ、京阪神ビルディング <8818> [東証Ｐ]が年初来高値を更新。奥村組 <1833> [東証Ｐ]や高松コンストラクショングループ <1762> [東証Ｐ]、南海辰村建設 <1850> [東証Ｓ]が高かった。



■Ｈ２Ｏリテイ <8242> 2,099円 (+85.5円、+4.3％)



エイチ・ツー・オー リテイリング <8242> [東証Ｐ]が7日ぶり大幅反発。15日の取引終了後、東宝 <9602> [東証Ｐ]が実施する自社株の公開買い付け（TOB）に対し、保有株の一部について応募することを決めたと発表した。発行済み株式総数の1％に相当する170万株を1株8782円で売却する。売却予定総額は149億2940万円。応募株式の全部の買い付けが行われた場合、Ｈ２Ｏリテイは26年3月期第3四半期（10-12月）において約133億円の譲渡益を特別利益として計上する予定とあって、発表内容を材料視した買いが入ったようだ。Ｈ２Ｏリテイは東宝の発行済み株式の5.19％に相当する879万7852株を保有する。26年3月期の業績予想への影響は現在精査中とし、公表すべき事象が発生した場合は速やかに開示する。なお、Ｈ２Ｏリテイは9月度の営業概況も発表。連結売上高は前年同月比3.9％増となった。百貨店事業は同2.5％増だった。



■スギＨＤ <7649> 3,529円 (+128円、+3.8％)



スギホールディングス <7649> [東証Ｐ]が大幅反発。15日の取引終了後に発表した9月度の月次速報で、既存店売上高は前年同月比5.8％増となった。2022年5月以来、41ヵ月連続で前年同月を上回ったことが好感された。



■Ｓａｎｓａｎ <4443> 1,800円 (+58円、+3.3％)



Ｓａｎｓａｎ <4443> [東証Ｐ]が大幅続伸。ＳＢＩ証券が15日、Ｓａｎｓａｎの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げた。目標株価は2100円から2400円に増額修正している。営業強化施策の奏功により「SanSan」の売上高の成長率がやや加速するなか、解約率はほぼ横ばいであると指摘。利益成長自体は期待できるとし、実績を踏まえて同証券はＳａｎｓａｎの27年5月期営業利益予想を従来の93億700万円から102億4900万円に見直した。



■弁護士ＣＯＭ <6027> 3,030円 (+80円、+2.7％)



弁護士ドットコム <6027> [東証Ｇ]が続伸。15日の取引終了後、同社が提供する契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」について、石川県が導入したと発表しており、自治体への採用拡大を好感する買いが入った。石川県は行政サービスの利便性向上や事務の効率化などを図り、2022年に「石川県デジタル化推進計画」を策定。同取り組みの一環として、今月1日からクラウドサインを活用した電子契約サービスの運用を試験的に始めていた。



■ジーエヌアイ <2160> 2,514円 (+32円、+1.3％)



ジーエヌアイグループ <2160> [東証Ｇ]が3日続伸。同社は16日午前9時ごろ、米子会社ジャイア・セラピューティクス がじん肺治療を新たな適応症とするクラス1.1の新薬「ピルフェニドン」の第3相臨床試験における被験者登録が完了したと発表した。ジーエヌアイによると、じん肺は持続的な炎症と肺組織への線維化を引き起こし、時間の経過とともに過剰な瘢痕形成が進むことでびまん性線維化や不可逆的な肺機能の悪化が起きる。中国で約45万人以上の患者が存在し、毎年数千件の新規症例が報告されている。



※16日の上昇率が大きかった銘柄を株価変動要因となった材料とともに抜粋。



