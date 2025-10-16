Photo: ギズモード・ジャパン

幕張メッセで開催された東京ゲームショウ2025。

会場には世界各国からいろんなゲームが集結していましたが、個人的に一番気になったのが、アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビを拠点とするゲームパブリッシャー兼デベロッパーのRed Dune Gamesのブース。そのど真ん中に、なぜか90年代のアニメ『キャッ党忍伝てやんでえ』の看板がでかでかと置かれていたんです。

実はこれ、『キャッ党忍伝てやんでえ』をゲーム化した新作アクションRPG『Samurai Pizza Cats: Blast from the Past！』の展示。

当時の画風を完全再現して、手描き2Dを取り入れ、アクションゲームにしているという意欲作。

実は『キャッ党忍伝てやんでえ』は海外では『Samurai Pizza Cats』というタイトルで展開されたのですが、翻訳の過程で原型を止めないほどのセリフの改変が行なわれ、今でもアニメファンにカルトな人気を獲得している作品（筆者はその翻訳版を本編を見たことはないんですが、どうやら日本で言えば『ビーストウォーズ』くらいの改変だった様子）。

Photo: ギズモード・ジャパン

Photo: ギズモード・ジャパン

今回は試遊などはなく、ブースではメイキング画像が流れていたのですが、一緒に背景に使われた原画が置かれていました。一瞬放送当時のものかとも思ったのですが、このゲームのために描き下ろされたものなのだとか。雰囲気がバッチリですよね。これはゲームの完成が楽しみ。

『Samurai Pizza Cats: Blast from the Past！』は現在発売日未定。

Source: Steam