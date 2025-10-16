まるで“芸術品”美しさにとろける　五感で味わう、大人のアートパフェ

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神谷町のパティスリー『DEL’IMMO（デリーモ／麻布台ヒルズ店）』です。

存在感際立つ！香り立つ完熟桃のパフェ

わお！運ばれてきた瞬間、パァッと気持ちが華やぐ。人気ショコラティエ・江口和明氏が手がけるカフェ『デリーモ』で、ショコラとともに評判なのが、アートのように美しいパフェ。

「ショーケースに並ぶスイーツもいいけど、オーダーが入ってから作ったものってやっぱりおいしいから」と、パフェを出す理由を江口和明氏は教えてくれた。全国の農園巡りをしたのを機に、フレッシュな果物を取り入れるようになり、さらに人気は加速中だ。

エリザベス 2750円

『DEL’IMMO（デリーモ／麻布台ヒルズ店）』（右）エリザベス 2750円 ショコラ、ベリー、紅茶の絶妙な掛け算でエレガントな味わい。カカオ豆を焼いたチュイルのカリカリ食感など技あり （左）紅茶のミニタブレット ベリーハイビスカスソース

ショコラ感の強い定番パフェ3種は当然制覇したいところだが、ひと夏の甘い思い出を求めるなら「桃ブラン」を推したい。

桃ブラン 3498円

『DEL’IMMO（デリーモ／麻布台ヒルズ店）』（右）桃ブラン 3498円 杏仁やココナッツを名脇役にした、完熟白桃の香りと甘さに射抜かれる。底に入る桃の濃縮ジャムで、締めに香りがいっそう際立つ仕掛けに。8月末頃までの夏季限定 （左）ミニタブレット（ホワイトチョコと苺の味わい）桃とソーテルヌのソース 8月末頃までの夏季限定

パフェの味を再現したタブレットショコラが添えられているので、まずはそれをいただく。ショコラトリーならではの導入が面白い。スプーンを入れれば、皮付き白桃に、桃の種の風味に似た杏仁クリーム、ピーチとカカオココナッツのアイスが絡み、恍惚の味わい！

ほかにヨーグルトクランチやジュレなど多彩なパーツが合わさるも味がブレず、印象として残るのは、確かに桃の世界観なのだ。お好みで桃のソースをかけながら食しても、また口福なり。

『DEL’IMMO（デリーモ／麻布台ヒルズ店）』シェフパティシエ 江口和明さん

シェフパティシエ：江口和明さん「満足感のある1杯で記憶に刻みたい」

『DEL’IMMO（デリーモ／麻布台ヒルズ店）』

［店名］『DEL’IMMO（デリーモ／麻布台ヒルズ店）』

［住所］東京都港区虎ノ門5-9-1麻布台ヒルズガーデンプラザB地下1階

［電話］03-6809-2030

［営業時間］11時〜22時（21時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］地下鉄日比谷線神谷町駅5番出口直結

※画像ギャラリーでは、夏季限定のパフェ「桃ブラン」の画像がご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／飯田かおる

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

