ドジャースの大谷翔平（31）の銀行口座から約1700万ドルの送金を受け取っていた違法賭博の胴元、マシュー・ボウヤー受刑者（50）が10月10日（現地時間、以下同）、カリフォルニア州内の刑務所に収監された。送金を行なった大谷の元専属通訳、水原一平受刑者（40）は6月半ばに収監されており、大谷マネーをめぐる違法賭博スキャンダルは一つの区切りを迎えた。事件の取材を続けてきたノンフィクションライターの水谷竹秀氏が説明する。（以下敬称略）

【写真】収監直前、激太りしていた水原の全身短パン姿。身を寄せ合って帰宅するAさんと水原

「ボウヤーが収監されたのは、カリフォルニア州にあるロンポック刑務所です。現在男性受刑者のみ2217人が収監されており、禁錮1年1日の実刑を受けることになる。

ロンポック刑務所は、ボウヤーの自宅から車で3〜4時間程度の場所に位置しています。アメリカでは裁判所に対し収監先の希望を事前に伝えることができるのですが、ボウヤーは自宅から近い刑務所を希望していました。本人の希望が実現した形になっています」

ボウヤーは収監前、水谷氏の取材に対しこんな心境を吐露していたという。

〈最愛の妻や子供5人と離れ離れになるのが心配だ。一番下の息子、キングストンはまだ5歳で、『パパは仕事でしばらく家を留守にする』としか伝えていない〉

ボウヤーは家族との面会を容易にするために、自宅から通える刑務所を希望していたのだ。裁判所もボウヤーの希望を聞き入れたことで、妻や子供は頻繁に面会ができるようになった。

一方、対照的なのは水原の収監先だ。水原は6月半ばに収監されるまで、カリフォルニア州にある家賃月々2400ドル（約34万円）のプール付きマンションに住んでいた。2024年8月には、Aさんと水原が身を寄せて買い物から帰宅する姿が現地のパパラッチに捉えられており、Aさんはスキャンダル発覚後も水原に寄り添っていたと見られる。

水原は収監前、自宅から近い西海岸の刑務所を希望していた。しかし希望は叶えられず、大陸の反対側である東海岸、ペンシルベニア州アレンウッドの刑務所に収監された。自宅からだと直線距離で3000キロ以上離れている。在米ジャーナリストが語る。

「水原氏はAさんと2018年に入籍し、2人で米国に移住したとされています。しかし妻はグリーンカードがなかなか取得できなかったため、米国と日本を行き来する不安定な状態が続いていた。

水原氏が逮捕されたあとも寄り添い続け、裁判では夫の減刑を求める書簡を米連邦地裁に提出していたAさん。『両親や親族をすでに亡くし、一平さんしか家族がいない』『私の夢は、いつか彼との間に子どもを持ち、小さな結婚式を挙げることです』などと、罪を犯してしまった夫への愛を綴った内容は、関係者の間では驚きの声もありました」

Aさんの現在

そんなAさんと水原が住んでいたマンションから、遠く離れた刑務所に収監された水原。Aさんは今、どうしているのだろうか。前出・在米ジャーナリストが明かす。

「水原夫妻が住んでいたマンションはすでに解約されており、Aさんはそこに住んでいません。水原氏が収監直前まで使用していた愛車の白いテスラもなくなっているようで、引っ越しをしたとみられます。

米国の生活に慣れているとは言えないAさんが、夫の収監後1人で生活していくのは現実的ではなかった。日本に帰国した可能性が高いとみられています」

水原の出所予定は2029年6月。その後は日本に強制送還される可能性が高いとみられている。自らの帰りを待ちつづける妻に、獄中の水原は何を思うのだろうか。（文中一部敬称略）