毎日多くの人が足を運んでいる渋谷駅隣接の大型商業施設『渋谷スクランブルスクエア』で、秋シーズン限定スイーツが数多く販売されています。

その中から、この秋マストで食べておきたい絶品スイーツ4品をピックアップ。親しい方へのお土産やビジネスシーンでの手土産、毎日頑張っている家族や自分へのご褒美としても最適の一品、ぜひチェックして品定めの際にお役立てください！

いま話題の横浜バニラ「塩バニラフィナンシェ」

3個入 1100円／6個入 2160円

いまスイーツ好きの間で非常に高い注目を集めている横浜発のスイーツブランド『横浜バニラ』が、渋谷スクランブルスクエアにて初のポップアップストアを出店。

販売されるスイーツは、12時間で販売されたフィナンシェの最多個数でギネス世界記録を達成したという「塩バニラフィナンシェ」。

国産小麦粉を生地に100%使用し、最新鋭のトンネルオーブンで高温かつ短時間で焼き上げることによって水分・バニラ（天然ブルボンバニラを使用）・美味しさをしっかり閉じこめ、中はしっとり、外はカリッと仕上げ。最後にひとつずつ丁寧にアンデス山脈のピンク岩塩をふりかけています。

フィナンシェは個包装され、3個入、6個入ともオリジナルデザインのギフトボックスとショッパー（外袋）に入れてくれるので、ギフトにチョイスしやすいのも嬉しいポイントになりそうです。

●DATA

販売期間：2025年10月9日（木）～10月22日（水）

販売場所：渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン1F ポップアップスペース Space 1

※混雑状況により、整理券を配布しての販売となる場合あり

1箱 1944円

和モダンな和菓子が人気の『tamayose（たまよせ）』からは、「ふきよせ 甘い缶ミニ Icho」が発売中。色とりどりの葉や木の実が風で吹き寄せられた情景を模したお菓子の詰め合わせ「ふきよせ」の秋シーズン仕様です。

12cm×12cm×高さ3cmのコンパクトなサイズの缶に秋が深まっていく様を一口サイズの和菓子で表現しており、いちょうの葉をイメージした揚げ菓子や、抹茶・マンゴーなどのフレーバーを用いた豆菓子、定番の金平糖などで構成されています。

万人に優しい穏やかな甘さと豊かな食感、ひと目で伝わってくる和の雅さが魅力の一品は、親しい方へのギフトや家族へのお土産にも喜ばれそう。

●DATA

販売期間：2025年10月16日（木）～10月28日（火）

販売場所：渋谷スクランブルスクエア 1F

「冨嶽三十六景」をバウムクーヘンで再現！

1個 594円／3個セット 1782円。白いパウンド生地に富士の姿をプリント。重ねたバウム生地ともども、美味しくいただけます。

型ぬきバウム専門店『カタヌキヤ』の「冨嶽小景」は、葛飾北斎の富士図版画集「冨嶽三十六景」をモチーフにバウムクーヘンを”型抜き”し、さらに高精細のフードプリント技術を用いて色の階調まで表現したオリジナルバウムクーヘン。

“印象に残る小さな眺め”を意味する“小景”を名前に入れ、小さな菓子に映し出される富士の風景を表しています。

ラインナップは「神奈川沖浪裏」「凱風快晴」「尾州不二見原」の3種類で、どれもフォークを挿し入れることを躊躇してしまうほどのクオリティ。意を決して口へと運ぶ前に、写真を撮っておきたくなるユニークなスイーツです。

●DATA

販売期間：2025年9月28日（日）～

販売場所：渋谷スクランブルスクエアスクエア ショップ＆レストラン1F

猫好きなら手に取るしかない！NEKO LABのクッキー缶

「ハロウィンデザイン缶」1缶 4320円

猫好きによる猫好きのためのブランド『NEKO LAB（ネコラボ）』の「ハロウィンデザイン缶」は、目前に迫るハロウィンに合わせて期間限定にて販売するクッキーアソート。

猫の顔をデザインしたココアとプレーンの「猫クッキー」を始め、うずまきクッキーやチェリークッキー、パンプキンクッキーなど、彩り豊かな8種類のクッキーと金平糖を詰め合わせた、見て楽しく食べて美味しい構成です。

「催事限定缶」

10月1日に発売がスタートした本アソートに加え、10月16日より期間限定出店となる渋谷スクランブルスクエアでは「催事限定缶」も同時に販売。クッキー7種と金平糖を詰め合わせ、缶のデザインも限定缶オリジナル。こちらも用地チェックです。

●DATA

販売期間：2025年10月16日（木）～10月22日（水）

販売場所：渋谷スクランブルスクエア 1F