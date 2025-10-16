大敗の韓国メディアは思わず“妬み節”…ブラジルに歴史的勝利の日本代表「W杯まで８ヵ月の現在地」

世界に衝撃を与えた「19分間の逆襲」

10月14日に行われた国際親善試合『キリンチャレンジカップ2025』を終え、記者会見場に現れたブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督（66）の表情は険しかった。それもそのはず。日本を相手に前半２点をリードしながら、後半に３点を許して、歴史的敗戦を喫したからだ。

「負けというものは簡単には受け入れられない。非常に残念であり、不満に感じている」

そう語るその顔には、屈辱の色がにじんでいた。ブラジルが日本に敗れたのは歴史上初めて。さらにアジア勢に敗れたのは1999年の韓国戦（０−１）以来、26年ぶりのことだ。

10月10日の韓国戦で５−０の圧勝を収めていた流れからすれば、ブラジルが大差で勝つ可能性さえささやかれた中での対戦だった。ブラジルは韓国戦から８人を入れ替えて臨んだが、日本もまた主力を欠いた布陣で挑んだ。キャプテンの遠藤航（32・リバプール）や守田英正（30・スポルティング）、三笘薫（28・ブライトン）という主軸がケガやコンディション不良で選外。さらに守備陣では冨安健洋（26・無所属）、板倉滉（28・アヤックス）、伊藤洋輝（26・バイエルン）ら、通常なら最終ラインを支える面々が揃って不在だった。

守備陣は谷口彰悟（34・シントトロイデン）を軸に、鈴木淳之介（22・コペンハーゲン）、渡辺剛（28・フェイエノールト）が並ぶ新構成でスタートした。試合は序盤からブラジルが圧力をかけあっさりと２点を先取。韓国戦のような圧勝を予感させる展開だった。

しかし、ここから日本は脅威の底力を見せる。前半はミドルブロック主体で耐える守備だったが、後半は中盤からのハイプレスを強化し、連動性を高めて主導権を奪い返す。52分の南野拓実（30・モナコ）のゴールを皮切りに、62分には中村敬斗（25、スタッド・ランス）が、71分には上田綺世（27・フェイエノールト）が決めて逆転。歴史的勝利に、会場となった味の素スタジアムは大きく揺れた。「19分間の逆襲」が、世界のサッカーシーンに衝撃を与えた瞬間でもあった。

「日本サッカーが韓国を８年はリードした」

試合後、森保一監督が讃えたのは守備陣の健闘だった。

「スタメンの３人は今、ケガをしているチームの中心選手たちと比べると、経験値の部分では浅いところもあった。谷口はカタールW杯を経験しているが、残り２人はその差がスタートから見えた。それでも後半は１対１の局面が多くなったが、勇気を持ってプレーしてくれていた。選手を褒めたい」

そんな日本の歴史的勝利に衝撃を受けたのはお隣の韓国。10日のブラジル戦では０−５と大敗していただけに、日本の勝利はまさに青天の霹靂だった。日本の快挙をいち早く伝えた韓国メディアは、見出しから称賛と比較意識をにじませた。

〈韓国と違った日本、ブラジルに３−２の逆転で初勝利〉（スポーツ京郷）

〈アジア最強を立証した日本、ブラジルに３−２で逆転勝ち〉（韓国日報）

〈ブラジル相手にこんなことあっていいの？ “東京の奇跡” 史上初のブラジル撃破〉（ベストイレブン）

さらにSNSのX（旧Twitter）にはこんな声も並んだ。

〈1.5軍とはいえ、ブラジルはブラジル。日本サッカーはすごい！〉

〈日本サッカーが韓国を８年はリードしたんじゃないか〉

〈日本がブラジルを相手に勝ったって？ 韓国が本当にダメだったというわけだ……〉

何かと比較したがる傾向にあるが、日本が成し遂げた快挙について率直な称賛や驚きとともに“妬み節”満載の書き込みがあふれていた。

堂安と久保を併用できない

来年６月11日に開幕する北中米W杯まで、あと８ヵ月を切った。残す親善試合は４試合のみ。チーム作りはいよいよ最終盤に差し掛かったが、この試合で手応えを感じたのは守備強度だろう。

守備陣に並んだ３人は前半に２失点したものの、圧倒的攻撃力を誇るブラジル相手に及第点以上のパフォーマンスを披露した。ケガ人続出で「層の薄さ」が指摘されてきたセンターバック陣にとって、心強い存在となっている。

また、中盤の鎌田大地（29、クリスタル・パレス）と佐野海舟（24・マインツ）も運動量と適切なポジショニングでテンポを握った。安定感のある遠藤と守田の不在下でも、前への推進力と連動したプレスが機能し、ブラジルから主導権を取り返した点は評価すべきであろう。今後は鎌田と佐野がファーストチョイスとなることも十分あり得る。

一方、課題は「エースの共存」だ。堂安律（27・フランクフルト）と久保建英（24・ソシエダ）の同時起用は、従来から“動線の重なり”が指摘されるテーマ。この試合でもプレーエリアがかぶるシーンが散見された。後半は久保に代わり伊東純也（32・ヘンク）が入ったことで、縦への推進力とクロス精度が上がり、伊東も２つのアシストを記録した。

試合後、ワントップに入った上田も、

「前半はチャンスを作れなかったけど、伊東選手から良いクロスが上がっていたので、チャンスは少しずつ増えている感覚があった。取れる自信はあった」

と振り返った。二枚看板を併用したい森保監督だが、その最適解は今回も見出すことができなかった。

とはいえ、ブラジル相手に勝ち切ることができたのは、チーム力の成熟以外のなにものでもない。森保監督自身、現役時代の1995年にブラジルと対戦し、０-３で完敗している。若き日のロベルト・カルロスらに圧倒され、スコア以上に世界との差が明らかになった一戦だった。あれから30年――。かつて手の届かなかった相手に、ついに勝利をもぎ取った日本代表。森保監督にとって、そして日本サッカー界にとっても、長い時間をかけてたどり着いた答えのような夜だった。