今回は、夫のモラハラ発言に、産後が心配になった妻のエピソードを紹介します。

前は優しかったのに…

「最近妊娠が判明したのですが、つわりが重く本当に大変で……。ご飯の臭いをかぐだけで吐き気がするので、食事を作れるような状態ではありません。仕事も休んでいますし……。で、夫には自分で食事を作るか、弁当など何か買ってきてもらうようお願いしました。

すると夫は初めのうちは『仕方ないよな』と言ってくれていたのに、この前は『また弁当かよ！ 金もかかるし買いに行くのがめんどくせーんだよ！』『妊娠したぐらいで飯も作らなくなるなんて……』と暴言を吐いてきました。だったら自分で作ればいいのに、と思いますよね。

最近夫は重い荷物も持ってくれませんし、以前の優しかった夫はどこにいってしまったのか、と思ってしまいます。産後が不安でしょうがないです」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2024年7月）

▽ ただもしかしたら、この夫はもともと「モラハラ傾向」があったのかもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。