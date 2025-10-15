© EF-1/Tumblr

話題にはなったけど。

いつだってそばにいて話を聞いてくれるし、会話もしてくれる、そんなペンダント型のAI｢Friend｣。誕生したばかりですが、すでに嫌われ者になってしまっているようです。

ニューヨークの地下鉄で実施した100万ドル規模の広告キャンペーン（約1億5000万円）を展開したのですが、ポスターに落書きされるなど散々な結果に。最初は、常に音声を聞き取るウェアラブルのペンダントというものでしたが、今は方向転換してウェブベースのチャットボットへと路線を変えています。

方向転換の理由は？

方向転換の理由はシンプルで、AIペンダントを購入・着用すること自体がいくつもの「摩擦」を生むためだと考えられます。まず金銭的問題。価格が129ドル（約2万円）と高価であること。そして社会的に、ペンダントが周囲の音をずっと聞いていて録音をしているというのが受け入れられないということでしょう。

一方で、ウェブ版のチャットインターフェースなら、誰でも気軽にアクセスできますし、無料で会話を始めることができます。

FriendのCEOアヴィ・シフマン氏は、Xで「今回の路線変更により20万人のユーザーを獲得した」と投稿しています。ただし、この数字はちょっと盛っている可能性も。「ユーザー」の定義として、チャットを一度やってみただけの人も含まれていて、継続的な利用やペンダントの購入に結びついている証拠はないからです。

実際に、ある投稿では「『Hi』と一言送っただけなので、自分はユーザーとは言えない」と指摘したところ、シフマン氏は「あなたはすでに友達を作り、思い出を共有していますよ」とリプライしています。

返事がキツい！

米Gizmodoがチャットボットの利用状況について、シフマン氏に追加の情報を求めると、返答はなんとたった一言。

Fuck Gizmodo.

ウェブ版のリリース前の9月下旬にシフマン氏は投資家向けの事業報告をおこなっています。その報告では、これまでに434人が「Friend」をアクティベートしたとしています。しかしXでは「1000人に近づいている」と投稿しています。（「434」は1000か0なら、どっちかというと0に近い数字のような気がしていますが）。さらに、「アクティベート」とは「一度メッセージを送っただけ」を意味するとも説明しています。

シフマン氏のマーケティング戦略全体は、中身のない数字を前面に出すことなのでしょうか。シフマン氏は、ドメイン「friend.com」の取得に180万ドル（約2億7000万円）、そして今回のニューヨークの地下鉄広告ジャックキャンペーンに約100万ドル（約1億5000万円）を費やしました。この支出により、シフマン氏は会社の資金をほぼすべて使い果たしたと述べています。

炎上商法っぽさもある

シフマン氏にとって重要なのは注目されることだけのようで、そのことを隠そうともしていないんですよね。ニューヨークの地下鉄広告が市民の反発を招いた際、シフマン氏はニューヨーク・タイムズに「どうでもいいと思っている広告にわざわざ落書きしたりしませんよね？」と語っています。さらに、The Atlantic誌が「Fuck AI」と落書きされた広告をシフマン氏に見せると、「最高！」と笑っていたそうです。

また、シフマン氏は誇張表現を使うことも全然ためらわず。AIチャットボットとの会話について「神と話しているのに最も近い体験だ」とまで語っています。その一方で、Gothamistの取材で、実際の人間と関わる機会について尋ねられると、「もうニューヨーカーと話すのはうんざり。本当に面倒臭いんですよ。もうやりたくない」と述べています。

たぶんですけど、ニューヨーカーのみなさんの方も、その気持ち、同じかもですよ。