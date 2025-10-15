サッカー歴史的勝利に韓国メディアが反応　「ブラジルを破った方が大きなニュース」日本サポの投稿を紹介

ブラジル代表を初めて撃破した日本代表(C)Getty Images

歴史的勝利に対する嫉妬の表れなのか。

サッカー日本代表は10月14日、東京スタジアムで行われた国際親善試合でブラジル代表に3-2で勝利した。前半2失点の劣勢から一転、後半に3得点を挙げて大逆転。A代表では、ブラジル相手に通算14戦目で史上初めての白星を飾った。

この快挙を受け、韓国メディアも反応。韓国代表は同日にパラグアイに2-0で快勝したが、『OSEN』は現地15日に「パラグアイ戦2-0のニュースを聞いた日本ファン『パラグアイに勝てて嬉しい？我々がブラジルを破った方が大きなニュースだ』」という風変わりなタイトルの記事を掲載した。

韓国は10日にホームでブラジルに0-5の大敗。『OSEN』は「わずか4日後に完全に立ち直り」と記し、パラグアイ戦の内容を詳報。「テストと結果の両方を手に入れ、ワールドカップへ向けて青信号を灯した」と報じた。

同メディアは、その後に日本のブラジル戦勝利に触れた。しかし、試合経過は最低限に抑え、日本発の記事に寄せられたとされるサポーターの韓国代表に対する書き込みを紹介した。