サッカー歴史的勝利に韓国メディアが反応 「ブラジルを破った方が大きなニュース」日本サポの投稿を紹介
ブラジル代表を初めて撃破した日本代表(C)Getty Images
歴史的勝利に対する嫉妬の表れなのか。
サッカー日本代表は10月14日、東京スタジアムで行われた国際親善試合でブラジル代表に3-2で勝利した。前半2失点の劣勢から一転、後半に3得点を挙げて大逆転。A代表では、ブラジル相手に通算14戦目で史上初めての白星を飾った。
【動画】サポーターと歴史的勝利の喜びを分かち合う日本代表をチェック
この快挙を受け、韓国メディアも反応。韓国代表は同日にパラグアイに2-0で快勝したが、『OSEN』は現地15日に「パラグアイ戦2-0のニュースを聞いた日本ファン『パラグアイに勝てて嬉しい？我々がブラジルを破った方が大きなニュースだ』」という風変わりなタイトルの記事を掲載した。
韓国は10日にホームでブラジルに0-5の大敗。『OSEN』は「わずか4日後に完全に立ち直り」と記し、パラグアイ戦の内容を詳報。「テストと結果の両方を手に入れ、ワールドカップへ向けて青信号を灯した」と報じた。
同メディアは、その後に日本のブラジル戦勝利に触れた。しかし、試合経過は最低限に抑え、日本発の記事に寄せられたとされるサポーターの韓国代表に対する書き込みを紹介した。
「パラグアイは日本戦の時はかなり強かった（10日に2-2のドロー）ので、韓国が持ち堪えるのは難しいと思ったが、勝った。意外でもあり、大したものだという印象。時々弱小チーム相手に苦戦することもあるが、ワールドカップではベスト16に進めるくらいの力はあるようだ。日本も油断してはいけない」
一方では、ブラジルとパラグアイの差を、漫画「ワンピース」の敵キャラに例えるコメントも交えながら、別のファンからの“挑発”とも受け取れる投稿を取り上げていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]