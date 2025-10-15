チャーリー・カーク氏への大統領自由勲章授与式を挙行するトランプ氏（右）とエリカ氏/Clipped From Video via CNN Newsource

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１４日、右派活動家の故チャーリー・カーク氏に大統領自由勲章を授与し、同氏を「真の米国の英雄のリスト」に加えると述べた。

カーク氏の妻で現在は同氏が創設した保守団体「ターニング・ポイントＵＳＡ」の最高経営責任者（ＣＥＯ）を務めるエリカ・カーク氏が、ホワイトハウスでの式典で夫に代わってこの勲章を受け取った。勲章を紹介するにあたり軍の補佐官は、米国がカーク氏を「真実と自由のための殉教者」として顕彰すると発表した。

勲章を受け取った後、エリカ氏はトランプ氏に向き直り、中東和平プロセスが進む中にあっても今回の式典を優先したことに感謝の意を表明した。

カーク氏がユタ州の大学でのイベントで学生と討論中に銃撃され、死亡してからまだ１カ月ほどしか経過していない。

トランプ氏は式典での演説で、カーク氏が若年層の有権者の投票率向上に貢献したと称賛。同氏がいなければ、自分ではなくカマラ・ハリス前副大統領がホワイトハウスにいたかもしれないと冗談を交えて語った。

その上で、政治的暴力は民主党側からもたらされる方が多いと示唆し、「極左過激派」を非難。彼らは「悪魔のイデオロギー」を抱えていると主張した。

「とりわけチャーリーの暗殺事件を受けて、わが国は過激な左翼勢力、暴力、過激主義、テロに対して絶対に容赦してはならない」とトランプ氏は述べたが、民主党員に対する政治的暴力については言及しなかった。ＣＮＮが以前報じたように、政治的暴力は左派側にとってより大きな問題だとするトランプ氏の主張には、データによる裏付けが存在しない。

大統領自由勲章は米国の文民最高位の栄誉であり、米国の安全保障や国益、世界平和、あるいはその他の重要な公的または私的な取り組みに特に功績のあった人物に授与される。