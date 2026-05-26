参院内閣委＝26日午前参院内閣委員会は26日、インテリジェンス（情報活動）の司令塔機能強化を目指す「国家情報会議」創設法案を自民党、日本維新の会などの賛成多数で可決した。野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成した。立憲民主党は反対した。27日の参院本会議で可決、成立する見通しだ。高市早苗首相は内閣委で「手の内を明かさない範囲で、国民に情報機関の運用状況を丁寧に説明したい」と述べた。共産党、れいわ新選