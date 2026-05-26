〈合意は大筋でまとまった〉──。イランとの戦闘終結に向けた交渉について、トランプ米大統領は23日、自身のSNSにそう書き込んだ。〈間もなく発表されるだろう〉〈ホルムズ海峡は開放される〉と強調したが、イラン側との食い違いが目立つ。“世界の要衝”が戦争前の状態に戻る保証はなく、ナフサ由来製品の品薄・値上げは続く可能性が高い。【もっと読む】ますます劣化する高市官邸…ポテチパッケージ白黒変更を「カルビーの売名