¡Ö£´Ç¯´Ö¤ÎÌ´¤ò¼º¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×ÆüËÜ¤ËÎò»ËÅªÇÔÀï¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¼ç¾¤¬´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤ë¡Ö¸åÈ¾¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡×¡Ö45Ê¬´Ö¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¤¿¤á¤Ë¡Ä¡×
¡¡10·î14Æü¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤Ç¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¥²¡¼¥à¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï26Ê¬¤ËÀèÀ©¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤é¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î£¶Ê¬¸å¤Ë¤â¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢Á°È¾¤ò£²ÅÀ¤Ç½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤ÈÎ®¤ì¤¬°ìÊÑ¡£52Ê¬¤Ë¼«¿Ø¤Ç¤Î¥ß¥¹¤«¤éÆîÌîÂó¼Â¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤¹¤È¡¢¤½¤Î10Ê¬¸å¤Ë¤ÏÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥Ü¥ì¡¼¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÆ±ÅÀÃÆ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë71Ê¬¤Ë¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ£²¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Øterra¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È»î¹ç¸å¡¢¤³¤Î°ìÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥»¥ì¥½¥ó¤Î¼ç¾¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤¿¡£
¡Ö¸åÈ¾¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Ï45Ê¬´Ö¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥À¥ë¡¢¤½¤·¤Æ£´Ç¯´Ö¤ÎÌ´¤ò¼º¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤òº¸±¦¤¹¤ë¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤»¤ë¤«¡£
