½Ð±À±ØÅÁ¤Ç¹ñ³Ø±¡Âç¤¬²÷¾¡¤·¡¢ÀÄ³ØÂç¤ÏÂç¶ìÀï¡¡Âç³Ø±ØÅÁ³¦¤Ï·²Íº³äµò¡¡º£µ¨¤â£·¶¯¤ÎÇÆ¸¢Áè¤¤
¢¡³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ³«ËëÀï ¡¡½Ð±À±ØÅÁ¡Ê£±£³Æü¡¢Åçº¬¡¦½Ð±À»Ô½Ð±ÀÂç¼ÒÀµÌÌÄ»µïÁ°¥¹¥¿¡¼¥È¡¢½Ð±À¥É¡¼¥àÁ°¥´¡¼¥ë¡á£¶¶è´Ö£´£µ¡¦£±¥¥í¡Ë
¡¡ºòµ¨¤ÎÂç³Ø±ØÅÁ£²´§¤Î¹ñ³Ø±¡Âç¤¬£²»þ´Ö£¹Ê¬£±£²ÉÃ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££²°Ì¤ËÌ¾Ìç¤ÎÁáÂç¡¢£³°Ì¤Ë±ØÅÁ¹ª¼Ô¤ÎÁÏ²ÁÂç¤¬Â³¤¤¤¿¡£ºòµ¨¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ²¦¼Ô¤ÎÀÄ³ØÂç¤Ï£²¡Á£´¶è½ªÎ»»þÅÀ¤Ç´ØÅìÀªºÇ²¼°Ì¤Î£±£±°Ì¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¶ìÀï¤Ç£·°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£²Àï¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ê£±£±·î£²Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¡Á»°½Å¡¦°ËÀª»Ô¡á£¸¶è´Ö£±£°£¶¡¦£¸¥¥í¡Ë¡¢ºÇ½ªÀï¤ÎÂè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡¢Åìµþ¡ÁÈ¢º¬´Ö±ýÉü¡á£±£°¶è´Ö£²£±£·¡¦£±¥¥í¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ·ãÀï¤¬Â³¤¯¡£
¢¨¢¨¢¨¢¨¢¨¢¨¢¨¢¨¢¨¢¨¢¨¢¨
¡¡º£µ¨¤ÎÂç³Ø±ØÅÁ³¦¤Ï¡¢·²Íº³äµò¤ÎÂçº®Àï¤À¡£
¡¡¹ñ³Ø±¡Âç¤Ïºòµ¨¤«¤é£³Âç±ØÅÁ¤Ç£´Àï£³¾¡¡£¤â¤Ï¤ä¡Ö¾¡¤ÁÊý¡×¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ìÈÖ¼ê¤Ëµó¤¬¤ë¡£¼ç¾¤Î¾å¸¶Î°æÆ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÀÄÌÚÎÜ°ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢¿·¥¨¡¼¥¹¤ÎÌîÃæ¹±µü¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢½Ð±À±ØÅÁ£´¶è¶è´Ö¿·¤ÎÄÔ¸¶µ±¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ÎòÂå£¸°Ì¡Ê£²»þ´Ö£¸Ê¬£µ£°ÉÃ¡Ë¤Î¹â»³¹ëµ¯¡Ê£´Ç¯¡Ë¤é³ØÀ¸¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Íºà¤¬¤½¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë½Ð±À±ØÅÁ£²¶è¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Èø·§¿×ÅÍ¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥ë¡¼¥¡¼¤Î¹âÀÐ¼ù¤ÈÌîÅÄ¸²¿Ã¤é¿·ÀïÎÏ¤âÂæÆ¬¤·¡¢Áª¼êÁØ¤ÏÊ¬¸ü¤¤¡£Èá´ê¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁÀ©ÇÆ¤Ï¡¢»³¾å¤ê¤Î£µ¶è¤ÎÀï¤¤Êý¤¬¸°¤ò°®¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÁáÂç¤Ï¥¨¡¼¥¹»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼ÎëÌÚÎ°°ý¡Ê¤ë¤¤¡Ë¡¢¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬²ÖÅÄ¾¡É§´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Î´üÂÔÄÌ¤ê¤Ë¹¥Áö¤·¡¢½Ð±À±ØÅÁ£²°Ì¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤ÏÁ°²ó£µ¶è£²°Ì¤Î¹©Æ£¤ÎÂ¸ºß¤¬¿´¶¯¤¤¡£Æ±£³¶è£³°Ì¤Î»³¸ý½×Ê¿¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬Éüµ¢¤¹¤ì¤Ð¡¢±ýÏ©¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤ëÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÁÏ²ÁÂç¤Ï½Ð±À±ØÅÁ¤ÇÁ´£¶¶è´Ö¤ò£³¡Á£µ°Ì¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢£³°Ì¡£±ØÅÁ¹ª¼Ô¤Ö¤ê¤Ï¡¢µ÷Î¥¤È¶è´Ö¤¬Áý¤¨¤ëÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡½Ð±À±ØÅÁ£µ°Ì¤Î¶ðÂç¤Ï£³¶è¤Ç·¬ÅÄ½Ù²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î¶ìÀï¤¬¶Á¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¶è´Ö¤Ï·ø¼Â¤ËÁö¤ê¡¢ÃÏÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£»³ÀîÂóÇÏ¡¢°ËÆ£ÁóÍ£¡¢µ¢»³ÐÒÂç¤Î£´Ç¯À¸¤ÏÆÃ¤Ë°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¤Îº´Æ£·½ÂÁ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£º´Æ£¤¬ÀïÎóÉüµ¢¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¾ëÀ¾Âç¤Ï½Ð±À±ØÅÁ£³¶è¤Ç¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥¥à¥¿¥¤¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤ÎºØÆ£¾Ìé¡Ê£´Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê»¥¤ò»ý¤Ä¡£Á°²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï£±½µ´ÖÁ°¤Ë£³£¸ÅÙ¤ÎÈ¯Ç®¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¾õ¶·¡£¡ÖÂÎ¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎÄ´¤Ï£±£°¡Á£²£°¡ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â£µ¶è¤Ç¶è´Ö£³°Ì¤È·ãÁö¡£ËüÁ´¤ÎÂÎÄ´¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¡Ö£´ÂåÌÜ¡¦»³¤Î¿À¡×¤ò½±Ì¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤Ï½Ð±À±ØÅÁ£·°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤¿¤¬¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï£²¶è¤Ç¶è´Ö¿·µÏ¿¤òÁÀ¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¡££²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ£¸¶è¶è´Ö¾Þ¤Î±ö½ÐæÆÂÀ¡¢Æ±¤¸¤¯£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±§ÅÄÀî½ÖÌð¡¢Á°¡¹²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ£±¶è£¹°Ì¤Î¹Ó´¬Êþßç¤ÈÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë£´Ç¯À¸¤¬¤½¤í¤¦¡£¡Ö³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê£´Ç¯À¸¤¬¼çÌò¤Ç¤¹¡×¤È¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤¹¡£¸¶´ÆÆÄ¤ÎÄ´À°Ç½ÎÏ¤È¡Ö¡»¡»ÂçºîÀï¡×È¯Îá¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Î¸«½ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃæÂç¤Ï½Ð±À±ØÅÁ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î£±£°°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤½¤í¤¤¡¢ÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¡£ºòµ¨¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç£±¡Á£³¶è¤Ç¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¤¿µÈµï½Ù¶³¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢Î¯ÃÓ°ìÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢ËÜ´Öñ¥¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢ºòµ¨¤ÎºÆ¸½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£²¬ÅÄ³«À®¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢º´Æ£Âç²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¤é¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¶¯¤ß¡£¼ºÂ®¤·¤¿½Ð±À±ØÅÁ¤«¤é´¬¤ÊÖ¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ë¶É¤Ïºòµ¨¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¾å°Ì£·¹»¤ÎÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÁáÂç¡¢ÃæÂç¡¢¾ëÀ¾Âç¡¢ÁÏ²ÁÂç¤¬º£µ¨¤â¡Ö£·¶¯¡×¤È¤·¤ÆÇÆ¤ò¶¥¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡½Ð±À±ØÅÁ£¸°Ì¤ÎÄëµþÂç¤ÏÁª¼êÁØ¤Ï¸ü¤¤¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Ë·ç¤±¤ë¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï±ýÏ©¤ò¤·¤Î¤®¡¢ÉüÏ©¤Ç³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ÅìÍÎÂç¤Ï¿·¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤Î¾¾°æ³¤ÅÍ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬Âç³Ø±ØÅÁ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ð±À±ØÅÁ£±¶è¤Ç£±£±°Ì¤ÈÉÔÈ¯¤¬¶Á¤¡¢£¹°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢£±£°¡Á£±£±·î¤ËÁö¤ê¹þ¤ß¡¢·ÑÂ³Ãæ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÄ¹¤Î£²£±Ç¯Ï¢Â³¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¥·¡¼¥É¸¢¡Ê£±£°°Ì°ÊÆâ¡Ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Åìµþ¹ñºÝÂç¤Ï£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ê£±£³Ê¬£°£°ÉÃ£±£·¡Ë¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¡Ê£²£·Ê¬£°£¶ÉÃ£¸£¸¡Ë¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê£µ£¹Ê¬£³£²ÉÃ¡Ë¤Î£³¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜ³ØÀ¸µÏ¿¤ò»ý¤Ä¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¨¥Æ¥£¡¼¥ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤¬Íê¤ê¡£Á°²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ËÂ³¤¡¢£²¶è¤ÇºÆÅÙ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ï£±£¸Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¸õÊä¤ÎÂçÅìÂç¡¢ÆüÂÎÂç¤Ê¤É¤Ï½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ËÜÀï¤Ç¥·¡¼¥É¹»¤È¤É¤³¤Þ¤ÇÀï¤¨¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡¡ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶´ÆÆÄ¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÀÄ³ØÂç¤¬È¢º¬±ØÅÁ£´Ï¢ÇÆ¡Ê£²£°£±£´¡Á£±£·Ç¯ÅÙ¡Ë¤äÂç³Ø±ØÅÁ£³´§¡Ê£²£°£±£¶Ç¯ÅÙ¡Ë¤·¤¿£±£°Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¡¢Âç³Ø±ØÅÁ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¡¢¤É¤ÎÂç³Ø¤â´ÆÆÄ¤¬ÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÎÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¾¡¤Á»Ä¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡½Ð±ÀÏ©¤ÎÀï¤¤¤Ï½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£°ËÀªÏ©¤ò·Ð¤ÆÈ¢º¬Ï©¤Ø¡££²£°£²£¶Ç¯£±·î£³Æü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Ë¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç·ãÎõ¤ÊÀï¤¤¤ÏÂ³¤¯¡£¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁÃ´Åö¡¦ÃÝÆâ¡¡Ã£Ï¯¡Ë