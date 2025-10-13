最終盤を迎えた大阪・関西万博では、パビリオンの閉館セレモニーが続々と行われている。2025年10月12日に行われたひとつが、列を誘導する際の「ヨヤクナシ♪」といった独特のリズムが話題になったインドネシア館だ。

入場者数は、当初目標の280万人を大きく上回る350万人超。あいさつしたラフマット・パンブディ国家開発計画相は「ASEAN地域で最も多くの来場者を誇るパビリオンの一つ」と、笑顔を見せていた。

スタッフの「ノリのよさ」が評判、訪問100回超の「猛者」も

インドネシア館は、スタッフの「ノリのよさ」が評判だ。6月にはスタッフがサッカーを楽しんでいる様子が話題に。J-CASTニュースでは、「万博インドネシア館『自由すぎて』8万いいね サッカー観戦の珍光景『楽しそうで羨ましい』」（6月23日付）の記事で伝えた。

特に、

「ヨヤクナシ♪ドウゾ♪」

「ツメテクダサイ♪ススンデクダサイ♪」

といったリズミカルな歌で待機列を誘導する様子は、SNSで拡散。万博名物のひとつとなった。パビリオン側の説明によると、「自分たちで楽しめるように始めた。自分達の趣味も反映されていれる」という。

閉館セレモニーの式典には、パピリオンの熱烈なファンやインフルエンサーも招かれた。そのひとり、インドネシア館を108回も訪問したという大阪府内の看護師・道蔵由美さん（56）は

「自然と文化、スタッフの皆さんの極限の優しさと笑顔にほれて、もっとインドネシアを知りたいと思った。もっともっと一緒にいたかったです！」

と感謝を伝えながら、閉幕を惜しんだ。

「国際舞台でインドネシア館が日本の皆さまに受け入れられた」

パンブディ氏も、

「この国際舞台で、インドネシア館が日本の皆さまに受け入れられたのはうれしい。これからもインドネシアは、日本とともに進んでいきたい」

などと話していた。

12日、万博会場は雨模様で、大屋根リングの下に避難するする人も多数。大屋根リング内側では、大輪の傘の花が咲いていた。共同パビリオン「コモンズ」などには感謝の言葉が書き込まれ、来場者は写真を撮りながら閉幕を惜しんでいた。

（J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司）