『倉庫下にいた痛々しい状態の子猫』が保護された結果…幸せをつかむまでの『70日間の軌跡』に感動「キレイになって美猫さん」「よかったね」
保護された子猫が、里親さんの元へ旅立つまでの様子が反響を呼んでいます。 話題の投稿は記事執筆時点で7.7万回以上再生され、「卒業おめでとう」「元気に暮らしてね」といった温かいコメントが寄せられました。
【動画：『倉庫下にいた痛々しい状態の子猫』が保護された結果…】
倉庫下にいた子猫を保護
YouTubeチャンネル『野良猫ちゅーる』では、子猫が保護されてから里親さんの元へ迎えられるまでの70日間が紹介されています。
ある日、とあるお家から投稿者さんのもとへ「倉庫下に子猫がいる」と保護依頼がありました。倉庫の下をそっと覗いてみると、そこには3匹の子猫がいたのだそうです。
今回は、その3兄妹の中で一番ビビりだった「ルリ」ちゃんが、里親さんの元へ旅立つまでの様子をご紹介します。
成長していくルリちゃん
ルリちゃんが投稿者さんに保護された当初は、お目目が痛々しい状態だったのだそうです。ルリちゃんは、怖がりながらも毎日目薬を頑張りました。
ご飯も最初は食べられませんでしたが、お口に添えると食べられるようになったのだとか。さらにご飯にミルクを追加すると、ルリちゃんは興奮したのか口から勢いよく「ブシャァッ！」とミルクを噴射。とってもかわいい光景に思わず笑顔になってしまいます。
ご飯にも慣れて、兄妹で並んで食べられるようになったルリちゃん。美味しそうに食べる姿に成長を感じます。
投稿者さんや兄妹たちと過ごしていく中で、ルリちゃんは徐々にビビりさんを卒業していきました。
良いご縁に恵まれて里親さんが決定！
良いご縁に恵まれ、ルリちゃんの里親が決まりました。
旅立ちの日、ルリちゃんは兄妹と並んで仲良くご飯を食べ、食欲旺盛な様子を見せてくれました。食後も兄弟たちと一緒に遊び、楽しい時間を過ごします。
出発の時間になると、投稿者さんはルリちゃんを抱きながら「いっぱい可愛がってもらうんですよ」と優しく声をかけました。そこには、かつてのビビりだった姿はなく、安心した表情のルリちゃんがいました。
投稿には、「里親さんから愛情たっぷりもらってね」「ルリちゃんずっとのお家でお幸せに」「これからも幸せになってね」などのコメントが寄せられ、ルリちゃんの旅立ちに心温まる方が続出しています。
YouTubeチャンネル『野良猫ちゅーる』では、投稿者さんの保護活動を見ることができます。
ルリちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！
写真・動画提供：YouTubeチャンネル「野良猫ちゅーる」さま
執筆：犬山莉緒
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
