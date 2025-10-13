保護された子猫が、里親さんの元へ旅立つまでの様子が反響を呼んでいます。 話題の投稿は記事執筆時点で7.7万回以上再生され、「卒業おめでとう」「元気に暮らしてね」といった温かいコメントが寄せられました。

【動画：『倉庫下にいた痛々しい状態の子猫』が保護された結果…】

倉庫下にいた子猫を保護

YouTubeチャンネル『野良猫ちゅーる』では、子猫が保護されてから里親さんの元へ迎えられるまでの70日間が紹介されています。

ある日、とあるお家から投稿者さんのもとへ「倉庫下に子猫がいる」と保護依頼がありました。倉庫の下をそっと覗いてみると、そこには3匹の子猫がいたのだそうです。

今回は、その3兄妹の中で一番ビビりだった「ルリ」ちゃんが、里親さんの元へ旅立つまでの様子をご紹介します。

成長していくルリちゃん

ルリちゃんが投稿者さんに保護された当初は、お目目が痛々しい状態だったのだそうです。ルリちゃんは、怖がりながらも毎日目薬を頑張りました。

ご飯も最初は食べられませんでしたが、お口に添えると食べられるようになったのだとか。さらにご飯にミルクを追加すると、ルリちゃんは興奮したのか口から勢いよく「ブシャァッ！」とミルクを噴射。とってもかわいい光景に思わず笑顔になってしまいます。

ご飯にも慣れて、兄妹で並んで食べられるようになったルリちゃん。美味しそうに食べる姿に成長を感じます。

投稿者さんや兄妹たちと過ごしていく中で、ルリちゃんは徐々にビビりさんを卒業していきました。

良いご縁に恵まれて里親さんが決定！

良いご縁に恵まれ、ルリちゃんの里親が決まりました。

旅立ちの日、ルリちゃんは兄妹と並んで仲良くご飯を食べ、食欲旺盛な様子を見せてくれました。食後も兄弟たちと一緒に遊び、楽しい時間を過ごします。

出発の時間になると、投稿者さんはルリちゃんを抱きながら「いっぱい可愛がってもらうんですよ」と優しく声をかけました。そこには、かつてのビビりだった姿はなく、安心した表情のルリちゃんがいました。

投稿には、「里親さんから愛情たっぷりもらってね」「ルリちゃんずっとのお家でお幸せに」「これからも幸せになってね」などのコメントが寄せられ、ルリちゃんの旅立ちに心温まる方が続出しています。

YouTubeチャンネル『野良猫ちゅーる』では、投稿者さんの保護活動を見ることができます。

ルリちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「野良猫ちゅーる」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。