YouTubeで公開された「ベテランイラストレーターにインタビュー」動画で、イラストレーターさんがこれまでのキャリアや仕事観について率直に語った。動画では、イラストレーターという職業の実態や転職のきっかけ、そして仕事に対する思いなど、普段なかなか聞けない本音が明かされた。



「どんなイラストを描かれるんですか？」という質問に対し、イラストレーターさんは「女の子のイラストです」と答え、その作品が「三稜のいちごシューズ」などさまざまな連載に用いられていることを明かした。また、収入や貯金額について尋ねられる場面では「銀行員が管理している」や「超プライバシー」と笑いながらかわし、ユーモアを交えて答えた。



かつて銀行員として働いていた経験を持つイラストレーターさん。「もともと絵が好きだったんですけど、あるチャンスがあって転職したの」と、異色のキャリアを歩んだ背景を語り、「勇気が必要だったんじゃないですか？」という質問には「そうです。初めはあんまり仕事がなかったけど、好きな仕事だから頑張ろうっていうときがブルーでしたね」と、転職後の苦労と本音ものぞかせた。



それでも、「期待がなくても、職務大切です」と前を向く姿や、「どんな仕事でも、その仕事を愛したら今度は仕事があなたを愛してくれるっていう。その言葉が大好き」と自身の仕事観を語る場面は印象的だった。



最後は「貯金額とか聞いてもいいですか？」という質問に、「あっ、超プライバシー」と笑いながら動画を締めくくり、視聴者にも明るい印象を与えていた。