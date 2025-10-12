¡Ö´é¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¡×¤Î»ØÅ¦¤â¡ÄÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿¡È°ÛÊÑ¡É¤Ë»ëÄ°¼ÔÁûÁ³¡¡1½µ´ÖÁ°¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¼ãºî¤ê¡É¤È¤Ï
¡¡10·î11Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡£Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤ÈÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¸Å´õ´ÔÎñ¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢Ì¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢´é¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥ÖÅìÀ¾¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡Ù´ë²è¤Ë¤è¤ê¡¢Åì¤ÎÂÀÅÄ¡¦À¾¤Î¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¡Ø¸Å´õ´ÔÎñ¡Ù¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ØÇä¤ì¤¿¤é¡Ê¥³¥ó¥ÓÌ¾¤ò¡Ë½Ì¤á¤ë¤«¤é¡¢2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¥³¥«¥ó¡É¤Ç¤¹¡Ù¤Ê¤É¤È¥®¥ã¥°¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÂÀÅÄ¤¬¡Ø»ä¤¬ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ç¤¹¡Ù¤È¡¢¡È±²Ãæ¡É¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÌ¾¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¥Ù¥Æ¥é¥óÆ±»Î¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÂç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë»¦Åþ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÎÈýÌÓ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÎÈýÌÓ¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤Ã¤¿¡£
¡Ô¤µ¤ó¤Þ¡¦¡¦¡¦¡©¡¡¤Ê¤Ë¤«¡¢´é¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¡¦¡¦¡¦¡©¡Õ
¡Ô¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡¢¤Ê¤ó¤«ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó´é°ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÈýÌÓ¤Î¥á¥¤¥¯¤¬Ç»¤¤¤Î¤«¡Õ
¡Ô¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÎÈýÌÓ¤¬Ç»²á¤®¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æ±¤¸¿Í¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç°Â¿´¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡Õ
¡Ôµ¤¹ç¤¤Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ¡©¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÈýÌÓ¤ÎÇ»¤¤¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡Õ
¡¡¼ÂºÝ¤ËÊüÁ÷»þ¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤Î¤µ¤ó¤Þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Èý¤¬¹õ¤¯ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¹õ¹õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£ÈÖÁÈ¤ÎÈ¿±þ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢10·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª40¼þÇ¯µÇ°SP¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿»þ¡¢Æ±ÍÍ¤ËÈýÌÓ¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ô¤½¤¦¤¤¤äº£Æü¡¢¤³¤ÎÁ°¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤Ë½Ð¤¿¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¤ò¸«¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤óÈýÌÓÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£¤½¤³¤Ë¤Ð¤Ã¤«¤êÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Õ
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤Ê¤ê¤ÎÀïÎ¬¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ª¡Ø¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡Ù¡ÊMBS¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù½Ð±é»þ¤ÎÈýÌÓ¤ÎÇ»¤µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤¬¤Þ¤À40¡Á50Âå¤°¤é¤¤¤Îº¢¡¢²¶¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢²áµî¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ó¤Í¤ó¡£º£¤Î²¶¤¬¡¢20Ç¯Á°¤Î²¶¤ò¤ä¤ë»þ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¨¤¨¤«¡£´ÆÆÄ¤¬¡ØÈýÌÓ¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ë¡×
¡¡¤³¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤ÏÈýÌÓ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡ÊÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ë¡×¡Ö¼ã¤¯¸«¤»¤ë¤Î¤ÏÈýÌÓ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¡Ø¤¨¤é¤¤Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Çã¤¦¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö·ë¶É¡¢ÈýÌÓ¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤«¤Ê¡£¼ãÊÖ¤ë¤ï¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢º£¸å¤ÏÈýÌÓ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À°ãÏÂ´¶¶¯¤á¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤À¤¬¡¢º£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢»ëÄ°¼ÔÂ¦¤â¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢½½Ê¬¼ã¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£