本当にいつものマーベルと違うぞ！マーベル・テレビジョン新作「ワンダーマン」より初の予告編映像が公開された。2026年1月、で全8話が一挙配信だ。

原作コミックにおけるワンダーマンは、バロン・ジモにイオンエネルギーを注入されたことで、超人的な身体能力や飛行能力を手に入れたというヒーロー。このドラマでは設定を大胆にアレンジ。「ワンダーマン」はこの世界でかつて愛されたヒーロー映画で、著名な映画監督フォン・コヴァクがこれをリメイクするというのだ。

ドラマの主人公サイモン・ウィリアムズはこの大役を掴むため、大勢の候補者たちに混じってオーディションを受ける。映像では「もうレオに話が」と語られているが、これってレオナルド・ディカプリオのこと？

サイモンへ時折アドバイスを投げかけるベテランじみた男は、や『シャン・チー／テン・リングスの伝説』にも登場したトレヴァー・スラッタリー（ベン・キングズレー）。『アイアンマン3』ではトニー・スタークと敵対するテロリスト集団テン・リングスのリーダー“マンダリン”を演じていた役者だ。

主人公サイモンを演じるのは、『アクアマン』シリーズのヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世。製作総指揮・脚本と複数エピソード監督も手掛けるのは、『シャン・チー／テン・リングスの伝説』の監督、そして『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』でも監督を担うデスティン・ダニエル・クレットンだ。

本物のスーパーヒーローもスーパーパワーも登場せず、現時点ではジャンルすらも不明。マーベルがヒーロー映画に一石を投じることが予感される本作のストーリーに期待だ。「ワンダーマン」はディズニープラスにて2026年1月より独占配信。