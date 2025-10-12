俳優のファーストサマーウイカ（35）が11日深夜に放送されたテレビ東京「考えすぎさん」（深夜1・25）に出演。嵐の松本潤（42）から電話がかかってきたことを振り返った。

同番組はウイカ、DJ松永、ハナコ岡部、佐久間宣行氏による雑談バラエティー。「仕事・プライベートの○○すぎさん」の企画で、佐久間氏が「ハードな1泊2日すぎ」というトークを披露。その中で、レジェンド歌手・矢沢永吉とのラジオ共演を振り返った。

矢沢とのエピソードを聞いたウイカは「レジェンドほどちゃんとしてるなって関われば関わるほど思う」とし「この間、日曜劇場で松本さん、松潤、MJと仕事した時に、MJが誕生日だったのでちょっとしたものを差し上げた」と松本に誕生日プレゼントを渡した時の出来事を切り出した。

プレゼントを贈ったものの「荷物がいっぱいあって、それが（荷物に）混じっちゃったらしくて」と、ウイカからの贈り物が分からなくなった松本から電話がかかってきたという。

松本からは「ごめん。あのープレゼントくれたよね。お皿みたいなの頂いたかな?」と確認され、「お皿は私じゃないです」と伝えると「そっか…じゃあ混じっちゃったな…オッケーオッケー」と返ってきた。

ウイカは「誰から何を頂いたか、全部把握して整理してたっていう…」と松本自ら確認の電話をして整理していたことに驚き「正直…数々もらってるはずだし…これを言ってほしくはないだろうけど…ちゃんとしてるの度が過ぎてて引いちゃうっていうか…」と本音を漏らした。